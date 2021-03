Památky jsou zavřené, ale na hradech a zámcích finišují přípravy na novou sezonu. Co se děje za zavřenými dveřmi zámku v Litomyšli? Nový kastelán Petr Weiss nabídne letos návštěvníkům proměněné expozice, zajímavé příběhy, výstup na zámeckou věž i překvapení pro děti ve sklepě.

Expozice zámku v Litomyšli doznaly přes zimu výrazně změny. Lidé se nově dostanou i na věž nebo do sklepa. | Foto: Deník / Iveta Nádvorníková

Průvodci se chopili košťat a smýčí nádvoří zámku, v komnatách jsou rozestlané postele, nové exponáty z depozitářů čekají na své místo. Za měsíc by mohl zámekv Litomyšli, pokud to vládní opatření dovolí, přivítat první turisty. Obě prohlídkové trasy doznaly přes zimu výrazné změny. Přibyly předměty z depozitářů, lidé uvidí podobizny někdejších obyvatel zámku a uslyší zajímavé příběhy z historie. Na začátku první prohlídkové trasy se návštěvníci zastaví u podobizen majitelů zámku a mohou obdivovat historické saně. „Měli jsme v depozitáři ještě jedny velké sáně. Jsou zřejmě barokní z 18. století, kdy se provozovaly karusely, bruslilo se se saněmi na ledě. I Marie Terezie to milovala,“ vysvětluje kastelán Weiss.