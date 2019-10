Fotografuje známé osobnosti a před jejím objektivem několikrát stál i Karel Gott. Fotografka Petra Zápecová z Moravské Třebové vzpomíná na jejich první setkání.

Fotografka Petra Zápecová z Moravské Třebové se Karlem Gottem několikrát setkala | Foto: Petra Zápecová

„Pamatuji si to úplně přesně. Bylo to v domě v Řitce u Heleny Vondráčkové, kde slavil své 65. narozeniny společně s Waldemarem Matuškou a Jitkou Zelenkovou. A to bylo v červenci roku 2004,“ říká Petra Zápecová.