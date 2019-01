Sebranice – Parta milovníků historie se vydala po stopách zaniklých kaplí, které stály v okolí Sebranic. A nadšenci se rozhodli, že trojici kapliček obnoví. První vysvětí už v březnu.

VOJTĚCH KMOŠEK ze Spolku archaických nadšenců ze Sebranic. Regionální historie je jejich koníček. | Foto: Deník/ Iveta Nádvorníková

Neobvyklý projekt přibližuje VOJTĚCH KMOŠEK ze sebranického Spolku archaických nadšenců.

Mnoho lidí o zaniklých kaplích nemělo ani ponětí. Jak jste na ně přišli?

O kaplích vědělo mnoho pamětníků, ale i mladší lidé. Dvě kaple zanikly v průběhu 60. a 70. let, ale Killerova kaple, která je blízko u osady Vysoký Les, zanikla až na konci 20. století. My jsme v rodině věděli pouze o Killerově kapli, na místě stojí totiž její pozůstatek v podobě zdi o výšce čtyřicet centimetrů. Až při zjišťování více informací o kapli jsme se od pamětníků a z kronik dozvěděli o dalších dvou kaplích. Pozemky a pole sebranických a chmelických sedláků měly v lese společnou hranici, takže o kaplích bylo jisté povědomí.

Co bylo prvním impulzem, kdy jste si řekli, že se pustíte do obnovy kaplí?

Jelikož se zajímáme o architekturu a drobné památky v naší vlasti i našem okolí, byla to jen otázka času. Když se nám naskytla příležitost nějakou památku v okolí opravit nebo obnovit, tak jsme ji využili. Jedním z dalších důvodu je také to, že kolem nás žije spousta rodin i jednotlivců, kteří se chtějí podílet na zlepšování svého okolí. Měli jsme jistotu, že nás bude na záměr dost.

Jak dlouho už na projektu pracujete?

Na nápadu jsme začali pracovat v červnu loňského roku. Na podzim jsme už měli definitivně rozmyšlenou podobu kaplí, a to z různých podkladů a povídání pamětníků. Prvním krokem bylo nalezení přesného umístění všech kaplí a zaměření velikosti pro přesné výkresy.

Pomáhají vám obce, v jejichž katastru se kaple nacházejí?

Na obnově kaplí se podílí občané okolních vsí a to počínaje Chmelíkem, na jehož katastru se dvě kaple nacházejí, tak i obyvatelé sousedních Sebranic, Lezníku a samozřejmě obyvatelé a rodáci osady Vysoký Les, která s kaplemi sousedí. Byli bychom rádi, kdyby se do obnovy zapojili i další lidé a měli tak svůj vlastní podíl na vybudování kaplí.

Na webu máte nákresy, jak asi kaple vypadaly. Podle čeho jste jejich podobu dali dohromady?

Na našem webu kaplicky.sebranice.cz je možné vidět výkresy kaplí, jejichž přibližnou podobu se nám podařilo sestavit. Zpočátku jsme měli náčrtky, které jsme se snažili ve spolupráci s pamětníky zpřesňovat. Jenže jak nám přibývaly další zdroje informací, fotografie, obraz i zjednodušené zaměření z minulosti, tak se podoba upřesnila až do dnešní podoby. Také jsme navštívili a zmapovali mnoho kaplí v širokém okolí, jejichž podoba nám velmi pomohla při řešení různých detailů.

Je obtížné získat ke kapličkám historické prameny?

I když se Killerova kaple zbortila na konci 20.století, tak si její přesnou podobu nikdo nepamatuje. Byla totiž už dlouhou dobu ve špatném stavu. Dřevěná konstrukce Demelovy kaple neměla taky dlouhou životnost, protože jako střešní krytina byla použita jednoduchá lepenka. Část pozůstatku krovu se na místě nacházela ještě v nedávné době. Schlesingerova kaple byla zničena pádem stromu někdy v průběhu 60 až 70. let. Její podobu a funkční stav si ještě ale pamětníci pamatují. U kaple se nachází pramen a o tom ví i mladší generace. Kaple a pramen jsou v blízkosti polí a toto místo bylo často navštěvováno pro osvěžení.

Co považujete za nejtěžší při obnově?

Při obnově kaplí bylo pro nás zpočátku nejsložitější právě shánění historických podkladů, protože všechny dokumenty patřící Němcům ze Chmelíka byly po jejich odchodu zlikvidovány. Chceme kaple obnovit v co nejvěrnější podobě těm původním, proto jsme byli s návrhem podoby velmi pečliví. Další složitostí bude obnova Schlesingerovy kaple, protože se nachází mimo komunikace. Na místo budeme muset materiál dopravovat vlastními silami z nejbližší silnice. Ale ani tyto věci nejsou v našem záměru velkou překážkou.

V dnešní době je vše o penězích, to je jasné. Kdo vám se stavbou pomáhá finančně?

Cílem obnovy kaplí je především to, abychom kaple udělali svépomocí, tedy stejně tak jako naši předkové, kteří ke svým stavbám měli velký citový vztah. Kaple budeme budovat původními technologiemi, takže můžeme využít darovaných starých cihel, kamení, trámů… Největší finanční zátěž při stavění je především pracovní síla a jelikož stavbu provádíme svépomocí, tak odpadá. Budeme samozřejmě rádi za jakýkoli finanční nebo materiální příspěvek. Materiál na výrobu informačních panelů, ukazatelů a část konstrukce Demelovy kaple je financován z prostředků programu Think Big. Na obnově Killerovy kaple se mimo jiné částečně podílí nadace Vodafone.

Mohou se k vám připojit další lidé, dobrovolníci?

Budeme rádi za kohokoliv dalšího, kdo se do obnovy kaplí zapojí ať už aktivně prací, darováním materiálu či jen jako divák a podporovatel. Budeme rádi, když se tato myšlenka dostane i mezi další lidi a inspiruje někoho dalšího k podobným aktivitám.

