Kandidát do senátu za KSČM Josef Bohatec odstoupil. Řídil pod vlivem alkoho

Svitavy - Kandidát KSČM na senátora Josef Bohatec ukončil předvolební kampaň a v podzimních volbách se ve volebním obvodu číslo 50 - Svitavy o senátní křeslo ucházet nebude.

„Na základě výsledku jednání krajského výboru KSČM Pardubice, které mi poměrem hlasů sedm ku pěti nedoporučilo pokračovat v rozjeté senátní volební kampani, jsem se této kandidatury následně ihned vzdal,“ uvedl na dotaz Deníku Josef Bohatec, který byl dosud rovněž předsedou svitavského okresního výboru KSČM. „Ve čtvrtek jsem rezignoval na komplet všechny funkce a nebudu už nikam kandidovat,“ připojil později na sociálních sítích.

Ukončení kandidatury potvrdil i předseda mediální komise a člen výkonného výboru pardubického krajského výboru strany Roman Harmat. „Informace o odstoupení pana Bohatce je pravdivá. Ten se po čtvrtečním jednání KV KSČM Pardubice, vzdal své kandidatury a funkcí". O důvodech odstoupení nechtěl Roman Harmat spekulovat. „K osobním důvodům pana Bohatce se nebudeme vyjadřovat,“ dodal.

O příčinách nečekaného ukončení Bohatcovy kandidatury se vedou spekulace. Podle nejmenovaného zdroje, který si přeje zůstat v anonymitě, jehož totožnost ale redakce zná, bylo důvodem hlasování krajského výboru, že Josef Bohatec řídil pod vlivem alkoholu. „Zásadní problém byl, že v pracovní době ve služebním autě nadýchal zbytkový alkohol, což je i pracovněprávní problém a to bylo řešeno. Je správné, že byl odvolán, není vhodné, aby takový člověk byl senátorem“.

Podle nejmenovaného zdroje došlo ze strany Josefa Bohatce, který je jako předseda okresního výboru zaměstnancem strany, rovněž k porušení pracovněprávního vztahu. „Jeho povinností bylo to okamžitě nahlásit nadřízenému a to neudělal,“ uzavírá.

K tomu, že řídil pod vlivem alkoholu a byl mu odebrán řidičský průkaz, se na sociálních sítích Josef Bohatec sám přiznal. „Je to můj průser a je mi to líto, cítím se hrozně. Běžným lidem jsem to schopen vysvětlit, je mezi nimi spousta se stejným problémem. Ale vláčení vlastními se fakt už vydržet nedalo, připadal jsem si jako kdybych zabil nejmíň čtyři lidi,“ napsal. Současně se ale podivuje nad tím, jak se informace o jeho přestupku dostala ze spisu. „Musím podat na Policii ČR trestní oznámení pro únik informací, neboť ve čtvrtek na krajském výboru v Pardubicích byly cizí osobou poskytnuty přesné údaje ze spisu, který znám já, policie a odbor dopravy Městského úřadu Moravská Třebová. A ode mě to neměl. A odněkud za ten únik prostě někdo vyletí,“ nebere si servítky Josef Bohatec.

Mluví se rovněž o tom, že důvodem ukončení senátní kampaně byl postoj Josefa Bohatce k vnitrostranickému hlasování o vyjádření důvěry Babišově vládě. Člen krajského výboru KSČM Roman Harmat to jednoznačně odmítá. „Jsme demokratická strana a různé názory jsou naopak vítány. Stejně jako pan Bohatec hlasovalo proti toleranci vlády dalších 22 členů ÚV KSČM,“ sdělil člen pardubického výkonného výboru.

Diskuzemi na sociálních sítích rovněž problesklo, že odvolání Josefa Bohatce ze senátní kandidatury, může souviset s jeho nedávným vyjádřením k výběrovému řízení na ředitele kulturních služeb v Moravské Třebové, se kterém zvítězila jeho stranická kolegyně Hana Horská. „Množí se mi stížnosti na transparentnost výběrového řízení na obsazení pozice ředitele kulturních služeb. Výběrová komise ve složení Izák, Muselík, Odehnal, Jurenka, ve mně osobně žádnou transpatentnost nevyvolává,“ napsal Bohatec krátce po vyhlášení výsledku konkurzu. Nová ředitelka Hana Horská tuto „střelbu do vlastních řad" přikládala pnutí mezi členy svitavského okresního výboru.

O tom, zda KSČM postaví ve svitavském obvodu nového kandidáta nebo strana o senátorský post v regionu, kde má dlouhodobě vysokou voličskou podporu, bude jasno v nejblližších dnech. „O případné kandidatuře někoho jiného ve volebním obvodu č. 50 se v současné době jedná a o závěrech budeme včas veřejnost informovat,“ uzavřel Roman Harmat.