"V minulosti jsme umístění fotopastí v městském parku zkoušeli, ale jejich použití se ukázalo jako naprosto nevhodné a nefunkční. Co se týče umístění kamer do parku, muselo by být nainstalováno téměř na dvě desítky kamer, aby došlo k uspokojivému monitoringu celé lokality," uvedl starosta Poličky Jaroslav Martinů.