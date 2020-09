Sedm let mapují historici ve Svitavách osudy Židů, kteří byli z města deportováni do koncentračních táborů. V neděli přibyl v dlažbě na Poličské ulici už dvanáctý Stolperstein neboli Kámen zmizelých. Svitavy jich mají nejvíce v Pardubickém kraji a pátrání po osudech svitavských Židů nekončí.

Dům rabína

Dvanáctý Kámen zmizelých je zasazen do dlažby před domem, kde žila rodina rabína Felixe Kantera. Kámen připomíná osud Augusty Kanterové, která tady žila se svým mužem a syny. „Do Svitav přišla se svým manželem v roce 1898. Její manžel byl svitavský rabín, který také v roce 1902 vysvětil židovskou synagogu. Synové rabína se přátelili s Oskarem Schindlerem, který bydlel o několik domů dál. Příběh paní Kanterové končí tragicky, v roce 1942 byla deportována do Terezína a odtud do tábora Izbica. V transportu, kterým odjela, bylo 999 lidí, z toho 997 jich zahynulo. Věřím, že setkání s rodinou Kanterovou ovlivnilo později i Oskara Schindlera,“ přibližuje příběh Radomila Oblouková.

Jeden ze svitavských Kamenů zmizelých čeká výměna. Stolperstein Ehrlicha Chaskela z roku 2018 na Malém náměstí ve Svitavách byl poškozen při pokládání dlažby.

Kameny zmizelých připomínají oběti holocaustu. „Oběti, které se změnily na číslo v evidenčním seznamu. Ale my těmto obětem dáváme tvář a místo s nápisem: Zde žil, zde žila. Poukazujeme na dům, kde oběť žila, odkud byla transportována,“ podotýká historik svitavského muzea Radoslav Fikejz.

Kamenů přibude

První kámen položili ve Svitavách v dubnu roku 2013 na náměstí. První tři kameny připomínají rodinu Freundovu, jejichž dům pak patřil jednomu z největších nacistických pohlavárů ve Svitavách. Už nyní jsou známé další ulice, kde do dlažby přibudou kameny s mosaznými destičkami.

„Plánujeme kameny na čtyři místa. Tentokrát půjde o vyšší počet, protože se budou týkat celých rodin. Umístíme pět kamenů za rodinu Zwickerovu, pět za rodinu Kleinovu a další kameny pro rodiny Munkovu a Tragatschovu. Budeme kameny pokládat, dokud nám síly a peníze budou stačit a hlavně dokud nezmapujeme osudy 152 obětí holocaustu ze Svitav,“ dodal historik Fikejz.

Většina zahynula

Těsně před začátkem nacismu žilo ve Svitavách okolo 170 Židů. Drtivá většina jich zahynula v koncentračních táborech, jiní zmizeli, ztratili se v emigraci nebo bojovali ve spojeneckých armádách. „Do Svitav se po válce téměř nikdo nevrátil. Ze svitavských Židů skoro nikdo nepřežil. Neměli se ani kam vrátit, jejich majetek byl zkonfiskován,“ podotkl Fikejz.

Mapa osudů svitavských Židů má ještě hodně bílých míst. Historici znají jména, transporty, osudy, osobní vzpomínky, ale někdy je problém s místem, kde zahynuli. Pamětníci už nežijí a příběhy si lidé předávají v rodině jen ústně. „Izbica se někdy změní na Osvětim a opačně, protože se to tak říká v rodině. I na původních Stolpersteinech máme chybná místa úmrtí, což napravujeme v novém průvodci,“ řekl Radoslav Fikejz.

Nejvíce v kraji

Svitavy mají nejvíce Kamenů zmizelých v Pardubickém kraji. Třeba Vysoké Mýto nebo Pardubice umístí první teprve letos. Další kameny se nacházejí ve Slatiňanech nebo Chrudimi. „Pro Svitavy jsou Stolpersteiny obzvláště zajímavé a důležité, protože jsme byli po válce dosídlováni. Kde jsou ti sousedé? Znamená to pro nás vyrovnání se s minulostí a nacházení identity,“ uzavřel svitavský historik.