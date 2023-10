„Hrají si tady na velkou politiku. Vždyť jsme všichni sousedi. Starostka dostala nejvíc hlasů, tak je to přece jasné,“ rozčílil se starší muž z Kamenné Horky. Podotkl, že si ještě rozmyslí, jestli půjde k volbám i počtvrté. „Má to vůbec smysl,“ ptá se řečnicky.

Na první pohled téměř jasné výsledky voleb však klid do vesnice nepřinesly.

Výsledky voleb v Kamenné Horce - ZDE

Strany Spolu pro Horku a Veřejné zájmy občanů se spojily a předložily starostce Lucii Podborské své požadavky. Ta je však se svými spolustraníky odmítla akceptovat. Pět dní po ustavujícím zasedání zastupitelstva rezignovali všichni tři kandidáti zmíněných menších uskupení. Tím klesl počet zastupitelů pod 5, což je zákonem stanovený minimální počet.

Psali jsme v květnu:

Pat v Kamenné Horce. Vesnici u Svitav čekají od loňska už třetí komunální volby

„Po volbách jsme se sešli zástupci Spolu pro Horku s Veřejnými zájmy občanů na jednání a domluvili jsme společný postup. Zpracovali jsme koncept možného vedení obce za účasti všech stran, který plně odrážel celkové rozložení mandátů i výsledků voleb. Jelikož ze strany vítězného uskupení Sdružení nezávislých kandidátů po volbách nedošlo směrem k našim zastupitelům ani jedinému pokusu o kontakt, iniciativně jsme jim společný písemný návrh možné povolební spolupráce předložili,“ popsala povolební jednání Lucie Musilová z uskupení Spolu pro Horku.

Atmosféra mezi kandidáty obou stran je napjatá už měsíce.

„Nevyhráli volby, mají jeden a dva mandáty, my máme čtyři. Jsem pro ně jako starostka nepřijatelná. Chtějí funkce, ale po tom všem, co tady probíhá, poslali na mě a místostarostku stížnost na ministerstvo vnitra, teď čekají, že jim dáme post místostarostky? To musí být člověk, kterému bezmezně důvěřuji, je to nejbližší spolupracovník. Obdrží klíče od úřadu a zastupuje starostu, ale tu odpovědnost budu mít pořád já,“ vysvětlila starostka Kamenné Horky Lucie Podborská, proč nekývli opozici na jejich návrh.

Po druhých volbách:

Rozhádaná Kamenná Horka si zopakovala volby. Vyhrála staronová starostka

Zastupitelé dvou opozičních stran však trvají na tom, že volby vyhráli oni. Podle procentuálního součtu hlasů mají 51 procent, zatímco starostka 49 procent, proto požadují zásadní funkce v novém zastupitelstvu. Na ustavujícím zasedání přesto tři opoziční zastupitelé složili slib. O to větší překvapení bylo, když funkce za pár dní položili.

Kamennou Horku tak čekají další komunální volby, čtvrté v pořadí. Uskuteční se zřejmě příští rok na jaře.

„Jsme zklamáni nezájmem Sdružení nezávislých kandidátů hledat jakékoliv společné řešení. Na ustavující schůzi přehlíželi výsledky voleb, naši zastupitelé nebyli obsazeni do žádných orgánů zastupitelstva, ani výborů. Jejich jednání považujeme za pohrdaní názorem voličů. Z tohoto důvodu jsme se 17. října společně všichni zastupitelé Spolu pro Horku a Veřejné zájmy občanů i jejich náhradníci vzdali mandátu a postavení náhradníků,“ zdůvodnila rezignaci Musilová.

Obec je tak ve stejné situaci jako před rokem, nemá totiž minimální zákonný počet zastupitelů. „Nechápu jejich postoj. Není přece potřeba funkce, abych něco prosadila. To mohou i v opozici, když budou mít dobrý nápad. Jde nám o společné zájmy a něco tady budovat. Takhle jsme zase na půl roku zaříznutí,“ uvedla starostka.

Obecní úřad Kamenná HorkaZdroj: mapy.cz

Kamennou Horku tak čekají další komunální volby, čtvrté v pořadí. Uskuteční se zřejmě příští rok na jaře. „Během volebního období může docházet k vyhlášení nových voleb i opakovaně. Lze dodat, že v posledních šesti měsících funkčního období zastupitelstev obcí se nové volby nekonají. Vždy záleží na členech zastupitelstva obce, jak jsou schopni se na správě obce domluvit. Pokud taková shoda není možná, může docházet k opakování nových voleb několikrát ve volebním období,“ sdělila Hana Malá z odboru komunikace Ministerstva vnitra.

Vzhledem k tomu, že na ustavujícím zasedání v Kamenné Horce bylo nové zastupitelstvo složeno, po rezignaci tří členů spravují obec do dalších voleb zbylí zastupitelé. V České republice se podle ministerstva nejedná o ojedinělý případ. „Řádově jde však ve volebním období o jednotky obcí, kde dochází k vyhlášení nových voleb více než jednou za volební období,“ dodala Malá.