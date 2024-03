Lidé v Litomyšli přihlásili do letošního participativního rozpočtu osmnáct nápadů. Navrhnout projekt může kdokoli starší dvanácti let. Nyní investiční komise posoudí přihlášené návrhy z hlediska realizovatelnosti a následně proběhne hlasování veřejnosti o vítězích v kategorii do 100 tisíc korun a do 400 tisíc.