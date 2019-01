Litomyšl – Připomenout si výročí sedmdesáti let od konce druhé světové války přišli v sobotu lidé k pomníku u sokolovny.

Kromě položení věnců připravili členové místní komunistické strany výstavu dobových dokumentů a válečných plakátů. Fanoušci historie prezentovali válečnou výzbroj a výstroj. „Představili jsme exponáty připomínající vojska, která osvobodila Litomyšl. Dále fotografie z konce války patřící archivu a muzeu v Litomyšli. Některá jsou ze soukromých sbírek," prozradil fanoušek historie Max Olšan. Ten na akci dorazil v uniformě československého vojáka ze Svobodovy armády.

„Je důležité si hrůzy války připomínat, protože my mladí jsme ji nezažili a ani naši rodiče. Je potřeba, abychom se poučili a nikdy se nic podobného neopakovalo. Musíme být hrdi na to, že je sedmdesát let mír a uctít památku lidí, kteří za to padli v boji," připomněla hlavní myšlenku setkání poslankyně Květa Matušovská.