Svitavy – Do konce projektu Hubneme s Deníkem zbývá odvážným dámám poslední týden. Po sedm týdnů se nechaly vést radami zkušeného rádce, několikanásobného mistra v kulturistice Josefa Hýbla. Všechny tři se za předchozími týdny ohlédly a hodnotily.

Ohlédnutí

Hodiny strávené ve fitku hodnotí Irena Waldhansová velice pozitivně. „Začátky byly rozpačité a pro tělo náročné. S výsledky jsem ale spokojená, i když vím, že by to mohlo být lepší,“ svěřila se Irena. Uvedla také důvody. „Zaskočila mne nemoc. Znemožnila mi s vervou pokračovat. Už mám jen týden na dohnání skluzu,“ řekla. Po skončení soutěže do fitka pravděpodobně chodit nebude. „Cvičení v posilovně je časově náročné, ale také proto, že mám doma maximální vybavení. Pokusím se ho pravidelně využívat. Dnes už vím, jak,“ poznamenala Irena.

Pro Alenu Pospíšilovou nebyly těžké ani začátky. „Vzhledem k tomu, že jsem fitko navštěvovala dříve, tak to nebylo pro moje tělo tak nárazové. Je ale pravda, že cvičení s trenérem bylo hodně intenzivní,“ řekla Alena. Domnívá se, že je stále co zdokonalovat. „Chci dosáhnout ještě lepšího výsledku. Navíc cvičím ráda. Kdybych byla opět pod dohledem zkušeného trenéra, do podobného projektu bych se zase přihlásila,“ podotkla Alena. Do fitcentra bude tedy chodit dál.

Hozenou rukavici zvedla před dvěma měsíci také Lenka Müllerová. „Když už jsem tu možnost měla, tak se snažím jak cvičit, tak dodržovat zásady zdravé výživy. Cvičení je pro mne časově náročné. Ani příprava zdravého jídelníčku není jen tak. Kupuji potraviny, které jsem dříve obcházela,“ uvedla Lenka. Zvědavost a nadšení ji posunuly dál. „S dosavadními výsledky jsem spokojená velmi, vidím a cítím je,“ řekla Lenka. I ona by ráda pokračovala s návštěvami ve fitku, ale tlačí ji čas. „Pořád je co zlepšovat, ale z časových důvodů již ne tak často. Doufám, že mi natrvalo zůstane spousta postřehů ze zásad správné výživy. Nejhorší bude cílová rovinka. Mám trochu obavy, jak se bude moje tělo vyvíjet poté, co zvolním,“ znejistila Lenka. Příště by neváhala. „Něco podobného bylo potřeba „jako sůl“. Kdyby se projekt po půl roce opakoval, přihlásím se jako první,“ dodala Lenka.

Jak celá soutěž dopadne, se dozvíme už příští týden.