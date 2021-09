Pětačtyřicetiletá Dana z Heřmanoměstecka už nyní ví, jak je při pohybu na silnici důležité mít na oblečení reflexní prvek. Před lety ji při ranní cestě do práce srazilo v ranních hodinách auto. "Je pravda, že jsem měla na sobě tmavé oblečení, zřejmě mě neviděl," přiznává nyní, s časovým odstupem. Střet se škodovkou naštěstí odnesla jen lehkým zraněním, ale od té doby dbá na to, aby ji na silnici řidiči nepřehlédli.

Zásobník obsahuje kulaté samolepící terče, které jsou vyráběny z nejkvalitnějších reflexních fólií na trhu. Fólie garantují viditelnost minimálně 200 metrů. | Foto: Archiv

V loňském roce došlo na území Pardubického kraje ke 108 nehodám, jejichž aktéry byli chodci. Celkem jich bylo zraněno pětadevadesát, dva lidé zemřeli. A letos od ledna do června už policisté evidují už 37 střetů člověka s autem. Jeden chodec nepřežil, tři byli těžce zraněni. Vidět a být viděn, to je pravidlo, které by měli lidé dodržovat při pohybu na silnici. Může jim v tom pomoci chytrá novinka, kterou je box s reflexními samolepkami JukejReflex. Může je použít každý chodec - když si je nalepí na lýtko a kotník, řidič ho uvidí na vzdálenost 200 metrů.