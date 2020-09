Vzhledem k současné epidemiologické situaci dochází i ke změnám v hlasování v krajských volbách.

Ilustrační foto - volby | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

I voliči v karanténě nebo izolaci mohou volit. Drive-in volební místo ve svitavském okrese bude ve středu 30. září na parkovišti u sportovního stadionu ve Svitavách, a to od 7 do 15 hodin. Hlasování do zvláštní přenosné schránky je možné od 1. října do 3. října. Speciální volební komise vybavená zvláštními ochrannými pomůckami navštíví uzavřená pobytová zařízení i voliče, kteří jsou v izolaci a požádají na krajském úřadu o návštěvu této komise.