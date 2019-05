Atmosféra v aréně v Moravské Třebové připomínala vypjaté hokejové utkání, fandilo se pořádně. Nejmladším mažoretkám ještě nebylo ani pět let.

„S mažoretkovým sportem je možné začít od čtyř let, ale máme ve svých řadách jednu dívku, která začínala už jako tříletá. Nyní máme nejmladší čtyřletou, které bude pět let na podzim a opravdu ji to hodně baví. Ani se jí nechce chodit z tréninku domů,“ řekla Eva Kalábová, vedoucí mažoretek Střípky z Moravské Třebové. Ve městě mají mažoretky velkou tradici. Střípky navázaly na Arniku. „Jsme tu pomalu už deset let. Děti brečely, když Arnika skončila, tak jsme se daly dohromady a fungujeme pod domem dětí a mládeže,“ dodala Eva Kalábová.

Mažoretkovým sportem žijí celé rodiny. Mámy i tátové fandí na soutěžích jak na extraligových utkáních hokejistů. Trubky, potlesk, kotel fanoušků…