„Telefon zvoní neustále. Lidé se ptají na vakcínu a chtějí termín očkování, já ale nejsem schopen je objednat. Nevím totiž, kdy budeme moct začít,“ říká praktický lékař Antonín Polách ze Svitav.

Obdobná situace panuje napříč celým Pardubickým krajem. Praktici chtějí očkovat, ale nemají informace o tom, jak, a především kdy se k vakcíně dostanou.

„Jsme připraveni na značkách. V podstatě jenom doufáme, že někomu dojde, že tu práci umíme, děláme a poradíme si se všemi vakcínami. Zatím to ale vypadá, že na to politici neslyší,“ upozorňuje praktická lékařka Lenka Dejdarová z Vysokého Mýta.

Optimističtější je Milena Mejzlíková, která předpokládá, že na začátku příštího týdne dojde k první dodávce vakcín. Ona by ráda začala očkovat ve středu 3. března. „Podle mých informací dostane každý praktik dvě lahvičky, to znamená dvacet očkovacích dávek na dva týdny,“ říká Mejzlíková, která předsedá Sdružení praktických lékařů za okres Chrudim. Ostatní oslovení předsedové Pardubického kraje však takové informace nemají.

Náměstkyně zdravotnictví Pardubického kraje Michaela Matoušková ujišťuje, že vakcíny společnosti AstraZeneca dostanou všichni praktici včas. První dodávku si ovšem lékaři budou muset vyzvednout v lokálních lékárnách Nemocnice Pardubického kraje. Následně se o rozvoz postará vybraný distributor Alliance Healthcare. Další dodávky budou záležet na tom, kdy stát vakcíny do kraje doručí.

Telefony zvoní nepřetržitě, termín očkování nikdo nezná

„Kdyby to bylo na nás, bylo by dodržení původního startu očkování určitě reálné. Je tu ale řada neznámých. Praxe bude tedy odlišná od očekávání. Údajně v pondělí by měly být vakcíny dodány do některých ordinací. Zatím ale ve velmi omezeném množství a zdaleka ne všichni praktici se k vakcíně dostanou,“ vysvětluje praktička Renata Rothscheinová, která předsedá Sdružení praktických lékařů ve svitavském okrese.

Poptávka po očkování přitom neustále roste. Lidé volají do ordinací, ptají se a chtějí si zarezervovat termín. „K nám zájemci o očkování volají nepřetržitě. Děláme si seznam. Evidujeme více než 150 zájemců,“ říká lékař z Králík.

Injekční jehly a stříkačky chybí

Problém s očkováním v ordinacích zdaleka nekončí zatím nedodanou vakcínou. Lékaři upozorňují na kritický nedostatek základního vybavení. „Nemáme stříkačky k aplikaci. Na trhu už nejsou vůbec k sehnání,“ důrazně upozorňuje Rothscheinová.

Některé ordinace s tímto stavem počítaly, a proto se připravily. „Zatím nemáme informaci o tom, jestli nám někdo něco dodá. My jsme se ale zásobili předem sami a jehly i stříkačky máme nakoupené,“ uklidňuje doktorka Dejdarová.

Plány dodávek neznáme, systém zatím nefunguje

K očkování se od 1. března mohou hlásit lidé nad 70 let. Zájemci se budou moci registrovat prostřednictvím centrálního rezervačního systému. Do budoucna by však mohli své pacienty objednávat sami praktici.

„Systém by měl fungovat tak, že se pacienti zarezervují u nás. My je zadáme do systému. Na základě toho by nám měly přijít vakcíny. Tento software zatím centrálně nefunguje. Proto jsme se sami spojili s indikovanými pacienty, zjistili jsme, kdo chce být očkován a jakmile to začne fungovat, tak se do toho pustíme,“ popisuje postup své ordinace Lenka Dejdarová, která mimo jiné předsedá Sdružení praktických lékařů pro okres Ústí nad Orlicí.

Kdy se systém spustí není jasné. „Metodika má velké slabiny. Obzvláště v našem kraji, myslím, že patříme asi k těm horším. Snaha ale určitě je. Komunikujeme s krajským koordinátorem a čekáme na instrukce,“ říká o situaci v Pardubickém kraji Rothscheinová. Náměstkyně Matoušková zároveň přiznává, že písemná metodika očkování zatím existuje pouze v rovině obecného schématu.

Očkovat bude většina praktiků Pardubického kraje

V kraji je ochotna očkovat většina ordinací praktických lékařů.

„Přesné číslo nejsem schopna uvést. Během těchto dní se řada dalších doktorů k očkování zaregistrovala, jedná se ale o vysoké číslo,“ vysvětluje Rothscheinová.