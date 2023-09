Duka: Stejné jak za totality. Kvůli obhajobě manželství jsme opět pod tlakem

/ANKETA/ Kdo je v současné době nejohroženější? Nejsou to lidé ve válce, nýbrž děti, které nemají matku a otce. Prohlásil to při sobotním kázání v Koclířově u Svitav kardinál Dominik Duka. "Je hrozné utrpení těch kdo jsou vydáni vojenské agresi. Ale nejohroženější na světě není ukrajinský voják, ale dítě, které nemá oporu v matce a otci. Židé a křesťané jsou opět jako za nacismu a komunismu pod tlakem, protože hájí manželství muže a ženy," řekl doslova. A hend se na něj za to snesla sprška nesouhlasných ohlasů. Co si myslíte vy? Hlasujte v anketě.

Dominik Duka v Koclířově, 2.9.2023 | Video: Biskupství Královéhradecké