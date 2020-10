Pro pacienty indikované k odběru na covid-19 nebo pro samoplátce funguje v regionu několik odběrových míst. Část pacientů však na pevná odběrová místa přijít nemůže. Odběr pak zajišťuje mobilní tým Nemocnice Pardubického kraje. V úterý, ve čtvrtek, pátek a v neděli vyjíždí v šest ráno řidič zdravotnické dopravní služby, aby nabral odběrovou sestru. Ta se převlékne do ochranného oděvu a vydají se na celodenní cestu po regionu.

Denní kapacita odběrové sanitky je zhruba 70 osob, z důvodu velkého počtu indikovaných pacientů však mobilní tým kapacitu často překročí. „V poslední době se několikrát stalo, že jsme v jeden den vysílali dvě výjezdové sanitky místo jedné,“ říká náměstkyně ošetřovatelské péče Svitavské nemocnice Pavla Angelová.

Na odběrech se ob týden podílí osm sester ze Svitavské nemocnice a čtyři z Orlickoústecké nemocnice. „Službu v odběrové sanitce dělají sestry navíc ke své běžné práci, takže rozpis přizpůsobujeme, jak jen to je možné,“ dodává Angelová.

Mobilní tým může pro pacienta objednat krajská hygienická stanice nebo praktický lékař. „Indikaci k odběru hlásí hygiena nebo lékař na náš centrální dispečink. Řidič sanitky naplánuje optimální trasu výjezdu pro daný den,“ vysvětluje David Sršeň ze zdravotnické dopravní služby.

Každý výjezdový den sanita objíždí pacienty v celém Pardubickém kraji. „Běžně řidiči najezdí mezi 350 až 400 kilometry denně, ale ani víc než 500 kilometrů není výjimkou,“ upřesňuje Sršeň. Dispečink také přijímá objednávky k výjezdům sanitky zdravotnické záchranné služby, která vyjíždí k pacientům pro odběry od září dvakrát týdně.

ZNEUŽITÍ SLUŽBY

Služby výjezdové sanitky jsou určené pro imobilní a hendikepované osoby nebo pro pacienty ve vážném stavu. „V případě, že sanitka jede k samostatným odběrům, posádku tvoří jedna sestra a řidič. Pokud jedou k hromadnému, sestry posíláme dvě,“ říká náměstkyně ošetřovatelské péče Orlickoústecké nemocnice Hana Maršíková.

Mobilní odběry však majíi úskalí. „Služba je zaměřena na nesoběstačné pacienty. Bohužel řada lidí, přestože by byli schopni si sami dojet na odběrové místo, mobilních odběrů zneužívá. Přitom čas, který tým takovým pacientům věnuje, by mohl využít tam, kde je to potřeba,“ uzavírá Maršíková.