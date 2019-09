„Na světelné křižovatce sice nebyla velká nehodovost, ale při projíždění hlavně od Svitav řidiči červenou nerespektovali. Monitoring v květnu ukázal zhruba pět set přestupků za měsíc. V srpnu už jich byla jen necelá stovka,“ uvedl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Až 5000 korun

Zajímavá čísla budou zřejmě za září, kdy po prázdninách doprava zase zhoustne. Za jízdu na červenou mohou řidiči dostat pokutu do 2500 korun a ve správním řízení až pět tisíc korun.

Příští rok čeká světelnou křižovatku v Litomyšli rekonstrukce a zřejmě také modernizace. Město může mít takzvanou chytrou křižovatku. „Státní fond dopravní infrastruktury dává na tento systém dotace. Takzvaná chytrá křižovatka reaguje na dopravu, takže třeba v noci by tu mohl být zelený průjezd, když zrovna nepojedou auta napříč přes pětatřicítku,“ dodal starosta Daniel Brýdl. Nejlepší to ale podle něj bude, až bude konečně stát D35.

Kruhový objezd

V minulosti se hovořilo o stavbě kruhového objezdu místo světelné křižovatky. Prozatím je toto téma u ledu, ale možná se v budoucnu vrátí. „V současné době by tam chodci na kruhovém objezdu nemohli projít a blokovala by se doprava,“ řekl starosta Brýdl.

Nereálná výstavba ale není. „Otázka se otevře, až bude stát dálnice D35. Navíc hned u křižovatky teče řeka Loučná, je tam most, nebude to snadné,“ uzavřel Kašpar.