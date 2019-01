Litomyšl – Ulice spojující náměstí Bedřicha Smetany a zámecké návrší pomalu získává finální obrysy.

Už je částečně otevřená. Dělníci dodělávají poslední úpravy. Po ulici už podle původních plánů měli v těchto dnech motoristé volně jezdit. Její dokončení bylo plánované na konec minulého měsíce. Zatím tudy po části nového dláždění projdou pouze pěší.

Další změna termínu

„U Jiráskovy ulice bylo požádáno o prodloužení termínu jejího dokončení. Měla být dokončena do posledního listopadu. Termín už jsme prodlužovali dvakrát. Jednou byl na vinně dlouhý archeologický průzkum, podruhé stavba muzea, která zasahovala do silnice. Tam totiž také probíhal archeologický průzkum. Jeho zastřešení vyžadovalo takovou techniku, že jsme nemohli dláždit až nahoru," uvedl starosta města Litomyšl Michal Kortyš.

Radní kvůli zmíněným důvodům tento týden rozhodli povolit prodloužení termínu vydláždění a zprůjezdnění cesty až do dvacátého prosince. „Musíme počkat, až bude vydlážděný prostor u muzea, kde se pokládá jiná dlažba. Až to tam bude hotové, přesuneme na stranu k muzeu stavební buňky, cesta bude konečně průjezdná," popsal starosta.

Dokončení brzdí brouci

Už teď je jasné, že ani po dvacátém prosinci nebude Jiráskova ulice hotová kompletně. „Ještě budeme dodělávat další věci jako chodníky. Chceme, aby tam bylo veřejné osvětlení," řekl starosta. I cesta vedoucí pod kaštany podél zámecké zdi ještě zcela nezískala svou budoucí podobu. „Kaštany, co tam jsou, budeme kácet. Letos na podzim už jsme to nestihli, protože se v nich usídlili brouci. Musíme počkat do jara, než odletí. Potom budeme moci dotvořit finální podobu cesty," doplnil starosta města.