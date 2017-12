Jiné Vánoce na půli cesty, pod stromkem pivo nebo ponožky

Květná - Smutek a pod stromečkem třeba plechovka piva. Takové budou Vánoce v domě na půli cesty v Květné u Poličky, kde žijí mladí lidé, kteří opustili dětské domovy.

Vánoční stromek, cukroví, kapr a bramborový salát. Vypadá to jako klasické Vánoce, ale přesto jsou svátky v domě na půli cesty v Květné jiné.

„Jsem tady asi půl roku. Na Vánoce jedu k tetě, pak se vrátím a zůstanu tady na Silvestra,“ říká Michaela Hradilová. Před svátky se zapojila v domě na půli cesty do pečení perníčků a výzdoby. Lidé ji mohli také vidět v tradičním živém betlému v roli anděla.



Každý ale Vánoce v kruhu rodiny nestráví. V Květné Zahradě zůstane několik klientů, ostatní odjíždějí k příbuzným a známým. „Přes den obstaráme zvířata a zameteme schody. Večer si uděláme večeři, sedneme si a popovídáme. Snažíme se, aby Vánoce u nás nebyly ústavní, protože to ti lidé nemají rádi. A navíc nám zůstane na svátky i jeden chlapec ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči. Odmítl strávit Vánoce s rodiči v zahraničí, tak bude s námi,“ popisuje Ferdinand Raditsch, ředitel Květné Zahrady.



Přiznává, že před Vánoci je cítit mezi lidmi napětí. „Vždycky jim je smutno. Nezáleží, jestli je člověku dvacet nebo šedesát, takové Vánoce prostě jsou. Projevuje se to zvýšenou nervozitou v lidech a větším množstvím konfliktů. Proto jsme před Vánoci hodně opatrní, nic nehrotíme a neřešíme. Naši klienti nemají Vánoce moc rádi, protože jim to připomíná, že jsou sami,“ vysvětluje Ferdinand Raditsch.



Snaží se ale lidem v domě svátky zpříjemnit a ukázat jim, že na ně myslí. Takže pod vánočním stromkem se objeví i několik dárků. Sice trochu netradičních, ale rozhodně udělají radost. „Kupujeme drobnosti, plechovku dobrého piva, kdo ho má rád, a k tomu třeba cigarety. Nebo teplé ponožky, protože věčně chodí bez ponožek a musíme pracovat venku i v zimě,“ podotýká Ferdinand Raditsch.



V Květné žije od roku 2005, kdy tady na statku otevřel dům na půli cesty. A za těch dvanáct let si už zvykl, že u jeho vánočního stolu bývá většinou plno. „Vánoce trávíme s partnerkou, ale ona tak vrostla do Květné Zahrady, že jí přijde normální, že tam nejsme sami dva, ale jsou s námi i klienti. Taková širší rodina, u stolu sedí třeba osm lidí,“ přibližuje Štědrý večer Ferdinand Raditsch.



V domě na půli cesty žijí mladí lidé z celého kraje, kteří v osmnácti letech vyšli z dětských domovů. Už dvanáct let těmto lidem pomáhá dům v Květné u Poličky. Za ty roky jím prošlo na 180 klientů.