Lidé z Jevíčka a okolí už nemusí na testy na onemocnění covid-19 cestovat až do Litomyšle nebo Boskovic. Ve středu 9. prosince totiž otevírá Odborný léčebný ústav Jevíčko testovací centrum, kde budou dělat antigenní testy.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jitka Davidová

„Na testování je nutné se objednat na číslech 461 550 759 a 461 550 736. Objednávky přijímáme každý pracovní den od 6.30 do 13.30 hodin,“ informoval jevíčský ústav. Testování bude probíhat podle zájmu každý den od sedmi do jedenácti hodin dopoledne. Termín odběru dostanou lidé při telefonické objednávce na test. Výsledek dostane každý testovaný do 20 minut osobně do ruky. Platnost testu je 48 hodin. Test je zdarma a lze ho kdykoliv podle potřeby opakovat.