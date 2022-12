„Připravujeme rekonstrukci podzemních sítí, kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a elektrického vedení. Chceme nahradit na základě doporučení památkářů asfaltové povrchy kamennou dlažbou. Součástí záměru je rovněž revitalizace zeleně, vytvoření ploch, kde by mohli obyvatelé města trávit více volného času, zvýšení dopravní bezpečnosti a nastavení rovnováhy v oblasti parkovacích míst s citlivým přístupem k okolním kulturním památkám," přiblížil plány jevíčský starosta Dušan Pávek.

Centrem města ovšem vede krajská komunikace II/366, proto město o projektu jedná i s Pardubickým krajem. "Domluvili jsme se, že v roce 2023 společně vypracujeme projektovou dokumentaci, abychom vše v letech 2024 – 2026 stihli dokončit. Kostelní ulici chceme následně vyjmout ze sítě krajských komunikací a převzít ji do správy města,“ dodal Pávek.

Jedná proto s krajem a doufá, že vše vyjde. „Vítám, že i menší město chce v příštích letech výrazně investovat do rozvoje infrastruktury a spolupracuje s architekty na podobě veřejných prostranství. To je cesta, kterou znám z Litomyšle, je to rozumný a troufnu si říci, že i správný přístup k rozvoji obce. Návrh řešíme a doufám, že se nám podaří najít shodu,“ sdělil Michal Kortyš, krajský radní pro oblast dopravy.