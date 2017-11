Jevíčko propaguje svoje památky

Jevíčko – Zviditelnění vybraných památek ve městě a okolí má napomoct balíček dvanácti informačních karet, které vydala jevíčská radnice. Návštěvníkům města jsou k dispozici v informačním centru.

Jevíčko se propaguje.Foto: archiv

Přespolní ale i místní zájemci se jejich prostřednictvím mohou blíže seznámit s jedenácti nejcennějšími jevíčskými památkami. Osm z nich je přímo ve městě, většinou v historickém centru. Za zbylými třemi se musejí milovníci památek vydat na západ od města. Pomůže jim v tom nejen mapa s vyznačenými polohami jednotlivých památek, ale i jejich GPS souřadnice.



Nejdál to budou mít do šest kilometrů vzdáleného Zadního Arnošova, kde se nachází unikátní, sedmdesát metrů hluboká rumpálová studna z konce 18. století. Cestou zpět mohou navštívit areál Odborného léčebného ústavu v zalesněném prostředí na úpatí vrchu Kumperk. Budovy v areálu jsou vystavěny ve stylu vídeňské secesní moderny a Art deco.



Ještě blíže města se nachází gotický kostelík sv. Bartoloměje, který za dobu své existence prošel četnými přestavbami. Původní ráz si však přesto zachoval.



Přímo ve městě stojí za návštěvu zámeček, městská věž, někdejší augustiniánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, secesní synagoga, barokní sýpka, která za napoleonských válek sloužila jako vojenská nemocnice, nebo koželužna. Opomenout by návštěvníci neměli ani částečně dochovaný hradební systém.