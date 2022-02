„S druhou etapou počítáme na roky 2023 až 2025. V současné době ještě nemáme rozdělení pozemků, to vyplyne ze zájmu firem,“ dodal Pávek. Parcely bude město prodávat za 500 korun za metr čtvereční.

Zastupitelé také uvažují o stanovení podmínek. „Nechceme, aby se nám stalo, že tam přijde podnik, co zabere jeden hektar a vznikne tam jen sklad s pěti zaměstnanci. Rádi bychom co nejvíce pracovních míst a co nejmenší zátěž pro životní prostředí,“ podotkl Pávek.

V Jevíčku se nachází dvě velké firmy, které mají okolo tří set pracovníků. Velkým zaměstnavatelem je léčebný ústav, kde jsou necelé dvě stovky lidí.