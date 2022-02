„Letos zahájíme zainvestování lokality a chceme už v prvním kvartálu roku začít s rezervacemi pozemků pro zájemce, kteří už mají na městě podanou žádost,“ uvedl jevíčský starosta Dušan Pávek.

Projektant v současné době zpracovává dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby. Ještě na jaře město počítá s vyhlášením výběrového řízení na dodavatele. Na konci roku začne samotná stavba. Zainvestování lokality s třiceti parcelami vyjde Jevíčko na 34 milionů korun. Zastupitelé už mají i jasno o ceně, za kterou bude město nové pozemky prodávat.

„Na konci minulého roku jsme měli 52 zájemců o stavební pozemky. Pak jsme schválili prodejní cenu, která bude 1300 korun za metr čtvereční bez daně. Oslovili jsme následně zájemce a informovali je o ceně. Vrátilo se nám asi třicet potvrzených žádostí,“ dodal Pávek. Rozloha parcel se pohybuje od 650 do 800 metrů čtverečních.

Tři desítky parcel je k dispozici pro zájemce z regionu, dva pozemky nechává město volné. Drží je do budoucna pro lékaře. „V Jevíčku máme v poslední době problém zejména se zubními lékaři, ze stávajících tří zůstal pouze jeden. Snažíme se zajistit do Jevíčka nového lékaře, ale je to velmi složité. Většina měst nabízí různé pobídky a my jsme si řekli, že si necháme v rezervaci dvě parcely pro případné lékaře, ať už pro zubaře nebo i jiné obory, abychom jim měli co nabídnout,“ vysvětlil jevíčský starosta.

Lidé z Malé Hané nyní musí jezdit za zubaři jinam, a to hlavně mimo Pardubický kraj. Většina se jich registrovala u lékařů na Prostějovsku, v Kostelci na Hané nebo v Brně.

Ostatní lékaře zatím mají v Jevíčku zajištěné, ale i to se může jednou změnit. „Snažíme se zajistit plný rozsah lékařské péče. Myslím si ale, že do budoucna to bude jinak. Třeba za deset let možná nastane situace, že tady budou praktici a ke zbytku lékařů budeme jezdit do velkých měst. Pokud se tedy něco nezmění a nezlepší,“ podotkl Pávek.