Nejpozději 5. listopadu se v Jevíčku po delší době obnoví provoz diabetologické ambulance.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Do ordinace v Brněnské ulici přijde lékař Petr Žák. Ordinační doba bude v úterý a čtvrtek od 16 do 19 hodin. „Pacienti se musí objednat předem telefonicky na telefonním čísle 733 418 175, a to v pracovních dnech od 13 do 17 hodin. Jsem rád, že se podařilo obnovení diabetologické ambulance v Jevíčku zajistit,“ uvedl starosta Jevíčka Dušan Pávek. Děkuje za pomoc Šárce Glocové z Lékárny U Bílého anděla v Jevíčku a společnosti Czech Blades za zajištění provozu ordinace.