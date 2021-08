„Každý den jsem jel přes 320 kilometrů. Byly slabé chvíle, kdy to nejelo, ale nálada v týmu byla exkluzivní a nakonec vše proběhlo bez problémů. Čechy jsem objel za pět a půl dne, což je super,“ říká Miroslav Hájek.

V pondělí odpoledne dojel do cíle do Vsetína a večer ho už vítali fanoušci na Toulovcově náměstí v Litomyšli. „Něco dokázat je jedna věc, ale hlavně jsme podpořili dobrou věc,“ dodává Hájek.

U příležitosti závodu zřídil transparentní účet na pomoc nemocným dětem, které se léčí na onkologii ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. „Anička, Eliška, Erička a Maruška, to jsou čtyři holčičky, kvůli kterým Míra vyrazil na trasu, aby vybral peníze. Na účtu je přes 300 tisíc korun a zůstává otevřený. I stovka pomůže. Holčičky prodělaly těžké nemoci, jedna se ještě léčí. Vybrané peníze půjdou na jejich rekonvalescenci,“ vysvětluje Milan Drahoš z týmu Miroslava Hájka.

Sbírka pro čtyři onkologicky nemocné holčičky pokračuje. Lidé mohou přispívat na účet: 123-3929650217/0100.

Měsíce Hájek trénoval, před dvěma lety objel hranice Česka a tentokrát chtěl víc. Celé Československo. „Vše se nabalovalo. Jsem tak překvapený, jak se to celé rozjelo. Sedl jsem na kolo a objel jsem to,“ směje se Hájek.

Strávil jedenáct dní v sedle bicyklu, doma v Litomyšli sledovalo jeho cestu díky GPS spousta lidí a celá rodina. „Splnil si sen, doufám, že poslední. Bylo to náročný. Sledovala jsem to, brečela, prožívala jsem to. Dojalo mě, jak ho kamarádi podporovali,“ vzpomíná maminka Miroslava Hájka.