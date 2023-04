/ANKETA/ Jednodenní volby mají přinést úsporu peněz, ale podle starostů z Pardubického kraje znamenají i problémy. Ne všichni lidé s novelou zákona souhlasí, přitom i referenda nebo doplňovací volby do obecních zastupitelstev trvají také jen jeden den. Poslední jednodenní volby se konaly před 23 lety a byly v neděli. Co si myslíte o možnosti jednodennních voleb vy? Hlasujte v anketě pod článkem.

Volby. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Edwin Otta

Lidé si zvykli, že se v Česku volí v pátek a v sobotu. Zaběhnutá tradice se ale může změnit. Na stole jsou jednodenní volby. Proti sobě stojí úspora státních peněz a problémy s obsazením komisí.

„Zní to zajímavě, ale je potřeba si říct, že dnes máme u voleb problém sehnat lidi do komise. Těch 1500 korun už není extra zajímavá částka. Sháníme do komisí důchodce, ti to berou jako společenskou událost. Ale když tam budou sedět od rána do 22 hodin a pak ještě sčítat, tak už budou unavení. Nejsem úplně přesvědčený, že je to dobré řešení. Noční sčítání hlasů seniory odradí,“ řekl svitavský starosta David Šimek.

Volební komise bývala dobrá brigáda pro studenty, ale i to se změnilo. „V obchoďáku beru 150 korun na hodinu a je to pestrá práce. Jednou jsem v komisi seděl, ale už mě to neláká. Vyrovnáváním zboží si vydělám víc,“ potvrdil Jakub Slavík z Pardubic.

I přes možné problémy s obsazením komisí se starostové kloní k jednodenním volbám. Vidí jasné výhody, ale i nevýhody. „Podporuji přechod na jednodenní volby, drtivá většina zemí je má. Levnější zřejmě nijak významně nebudou, ale domnívám se, že ti co volit chtějí, si cestu do volební místnosti najdou, i když budou jednodenní,“ uvedl starosta Letohradu Petr Fiala. Dořešit je podle něho nutné, který den bude volební, čas otevření místností nebo střídání členů komisí.

Mohou chybovat

Chrudimský starosta František Pilný hlavní výhodu vidí v úspoře nákladů na energie a za nájmy volebních místností. „Uvolňování některých volebních místností v pátek v den voleb je problematické, protože se jedná o školní třídy. Tohle by víkendový den usnadnil. Česká republika je spíše výjimkou mezi státy, většina států má volby jednodenní a stačí to. Nevýhodou je ztížená situace volebních komisí, které budou pracovat dlouhou dobu a po celém dni ještě počítat výsledky. Budou unavení a mohou chybovat,“ sdělil chrudimský starosta František Pilný.

Většina oslovených lidí se kloní k volbám v pátek od rána do noci. „Myslím, že by se dost ušetřilo, když vidím, co stojí zabezpečení volebních místností přes noc. Mám pocit, že kdo chce volit, tak si to zařídí. K tomu určitě stojí za úvahu i korespondenční volba,“ podotkl litomyšlský starosta Daniel Brýdl.

Z měst odjíždí lidé v pátek na chalupu, i ti by uvítali páteční volby. Naopak lidé pracující přes týden mimo místo bydliště by upřednostnili sobotu. „Jezdím s kamionem a někdy se vracím až v pátek v noci. Pravidelně chodíme volit celá rodina v sobotu dopoledne,“ řekl řidič z povolání Karel Povolný.

Jednodenní volby v řádném termínu se v Česku uskutečnily naposledy v roce 2000. Tehdy šlo o první krajské volby a konaly se v neděli. „Tehdy se ukázalo, že pokud je druhý den pracovní, tak to dělá problémy členům komisí. Ti byli od 7 do 22 hodin u voleb, pak sčítali hlasy a následně museli vše zavézt na sběrné místo. Jednodenní volby jsou realistickým návrhem, protože většina lidí stejně odvolí první den,“ komentoval návrh hejtman Martin Netolický. Sám se přiklání k pátečnímu termínu voleb.