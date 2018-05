Jedna, druhá, třetí... Řidiči stojí v kolonách na silnici I/35

Svitavsko /FOTO/ - Na silnici I/35 to chce pevné nervy a hodně času.

Průměrná rychlost na silnici I/35 na některých místech klesla na 15 či 20 kilometrů za hodinu. Frézování, kyvadlový provoz a několik kilometrů dlouhé kolony. Projeli jsme trasu z Litomyšle do Svitav a Moravské Třebové i Vysokého Mýta a v kolonách strávili desítky minut.

V úterý začala částečná uzavírka pětatřicítky z Litomyšle na Vysoké Mýto. Auta jedoucí na Mýto musí na konci Litomyšle najet na objížďku dlouhou asi osm kilometrů. Zpátky na hlavní tah se vrátí u Cerekvice nad Loučnou. Druhý směr jede po I/35. Horké chvilky prožívají v Sedlišti a Bohuňovicích, kudy denně projedou tisíce aut a kamionů. Provoz je hustý až do večera. Ve čtvrtek jel Sedlištěm i po 19. hodině jeden kamion za druhým.

„Myslel jsem si, že to bude horší. Lidé to snáší dobře, nikdo na mě zatím nepřiletěl. Doufám, že práce urychlí, aby to netrvalo do srpna,“ říká starosta Sedliště Pavel Novák.

Most v Sedlišti je částečně uzavřený, aby nápor aut vydržel. Nikdo totiž prý neví, jakou má nosnost.

Místní lidé se musí obrnit trpělivostí. Někteří toho ale mají plné zuby už po prvních dnech. „Je to děsné. Jsou tady stále kolony aut a nedá se pořádně napojit na hlavní silnici. Navíc na několika místech změnili přednost. Je otázkou času, kdy se něco stane,“ rozčiluje se muž u červeného vozu v Bohuňovicích. Když má čas, radši jde do Litomyšle pěšky.

Výhoda? Nadchod

Za Litomyšlí sice stojí kolony aut, ale v samotném městě je prý klid. „Opravy s sebou nesou samozřejmě problémy, ale čekal jsem větší kalamitu. Je to určitě proto, že jeden směr je odkláněn na Sedliště a Bohuňovice. Minulý týden to ještě tak nebylo a průjezd Litomyšlí byl daleko komplikovanější. Oproti jiným městům máme výhodu, že na I/35 máme dva nadchody a podchody, takže pěších se problémy netýkají,“ míní litomyšlský starosta Radomil Kašpar.

Komplikovaná situace je ale mezi Litomyšlí a Svitavami. U Janova začala oprava povrchu silnice. Obvykle trvá cesta z Litomyšle do Svitav okolo 20 minut, nyní je to až trojnásobek.

V 10.20 vyjíždím z benzínové stanice na konci Litomyšle, už tady je problém se napojit do kolony aut, která se táhne zřejmě až ke světelné křižovatce. Had aut se hýbe pomalu, místo obvyklé devadesátky na tachometru se rafička pohybuje okolo patnáctky. Za dvacet minut dojedu k vodojemu za Litomyšlí. Konec kolony v nedohlednu, ve zpětném zrcátku vidím desítky aut…

Občas některý z řidičů nevydrží a raději se v koloně otočí a vrátí se do Litomyšle. Jednomu takovému došla trpělivost ve středu večer. A výsledek? Hromadná nehoda čtyř aut a pětatřicítka celá zastavená. „Řidiči se manévr moc nepovedl. Škoda na havarovaných vozidlech činí zhruba 950 tisíc korun,“ uvádí policejní mluvčí Ondřej Zeman.

U první odbočky do Janova stojí semafor, ale dopravu řídí pracovník v reflexní vestě. Až za Janovem se kolona konečně rozjede. Cesta sem trvala z Litomyšle zhruba 40 minut.

Ještě ale není vyhráno. Svitavy. I tady jsou práce na silnici v plném proudu. Kruhový objezd u policie je částečně zavřený a dopravu řídí semafory. Kolona aut se táhne až k autobusovému nádraží. „Kruháči se teď radši vyhýbáme a objíždíme centrum vedlejšímu ulicemi,“ říká Petra Nováčková.

Nevidí, neslyší

Uzavírky a kolony ztěžují nejen cestování, ale i práci těch, kteří jsou na dopravě závislí. Problémy na silnici řeší každý den záchranáři. „Řidiči se musí mnohem více soustředit na neukázněné řidiče, kteří nerespektují modrá světla nebo mají zesílené autorádio. Ideální by bylo, kdyby řidič dojíždějící do místa, kde se tvoří kolona, měl povinnost zastavit vozidlo při pravém okraji vozovky, stejně jako v Rakousku a Německu. Rozšířil by se tak jízdní pruh. Stále častěji se setkáváme s řidiči, kteří jedou před našimi vozy, nebo těsně za nimi a schválně využívají rozestupu ostatních vozidel k průjezdu,“ říká Aleš Malý, mluvčí záchranné služby Pardubického kraje.

Ve Svitavách ovšem komplikace a kolony rozhodně nekončí. V Moravské Třebové opravují most na silnici I/35 ve směru na Mohelnici a i tady stojí kolony až na kruhový objezd u Lidlu a ve špičce dokonce až k Hřebči.