Na Ovčáckých slavnostech v přírodním areálu Zlobice poblíž Malhostovic na Brněnsku v sobotu obhájil loňský titul Haluškový king. „Časový limit byl deset minut. Kilovou proci halušek jsem dojedl jako jediný ze soutěžících. Bylo to náročné, protože se soutěžilo v pravé poledne v šíleném vedru. Halušky byly na mě velmi syté a moc mi do žaludku neklouzaly. Nakonec jsem to zvládl,“ řekl osmačtyřicetiletý muž z Bystrého u Poličky.