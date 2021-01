Jedenáct místních částí v deseti katastrech, Trnávka udržuje přes 72 km cest

/FOTOGALERIE/ DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ: Ráno napadaný čerstvý sníh a v Městečku Trnávce začíná šichta pro partu obecních zaměstnanců a lidi ve veřejně prospěšných pracích. Obec má jedenáct přidružených místních částí a zejména v zimě je to náročná práce, aby se všichni obyvatelé dostali včas do zaměstnání, do školy nebo k lékaři.

Zdroj: Deník„Není to jednoduché. Místních komunikací na zimní údržbu máme více než 72 kilometrů. Naštěstí máme určitou techniku, dva traktory s radlicí, sypače, malotraktor s radlicí, ručně vedený zametací stroj a potom samozřejmě lidskou sílu,“ vypočítává starosta Městečka Trnávky Milan Šedaj. Vesnice s 1400 obyvateli má jedenáct přidružených obcí v deseti katastrech. Údržbu má na starosti devět veřejně prospěšných pracovníků a ještě zaměstnanci obce. „I díky veřejně prospěšným pracovníkům kalamitní stavy zvládáme,“ podotýká Šedaj. Ve všech místních částech ještě ale není třeba obecní vodovod, jinde čekají na kanalizaci. Poslední místní částí, kde chybí vodovod, je Stará Roveň. „Tady jsme v roce 2014 marně hledali ve 100 metrů hlubokém průzkumném vrtu vodu. Bohužel se nenašla, takže ji sem přivedeme z místní části Pěčíkov. Délka přivaděče bude asi 2,5 kilometru,“ vysvětluje trnávecký starosta. Problémy provázejí také odkanalizování místních částí takto roztříštěné obce. Městečko Trnávka i její obce se nacházejí v zalesněné oblasti. Stejně jako v jiných částech v Pardubickém kraji i tady bojují s kůrovcem. „V minulých letech jsme těžili průměrně tři tisíce kubíků ročně. V roce 2019 jsme už byli 4500 kubících dřeva a vloni jsme přesáhli osm tisíc kubíků. Něco zvládáme těžit vlastními silami, máme také živnostníky. Už jsme dokonce i vypisovali aukci, abychom vše zvládli. Myslím, že kůrovcová kalamita bude u nás pokračovat i v dalších letech,“ uzavírá Šedaj. Místní části Městečka Trnávky:



Bohdalov

Lázy

Ludvíkov

Mezihoří

Nová Roveň

Pacov

Petrůvka

Pěčíkov

Plechtinec

Přední Arnoštov

Stará Roveň