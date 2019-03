Radní schválili prodloužení doby konání hudebních produkcí na hasičské zahradě do dvou hodin ráno. Lidé z okolí areálu si stěžují na rušné noci. Strážníci každé oznámení prověří.

V období letních slavností se protáhnou hudební projekce na hasičské zahradě v Lánech do dvou hodin do rána. Radní celou záležitost prověřovali. „Provozovatel Radek Kolář provedl v areálu technická opatření, aby se snížila hlučnost. Nechal nainstalovat reprosoustavy proti sobě přímo nad tanečním parketem. Proti hluku jsou kolem areálu také zavěšené plachty. Výsledky měření hladiny hlučnosti, které provedli pracovníci hygieny, nepřekračují stanovené normy. Neměli jsme proto důvod produkce omezovat,“ vysvětlil Jiří Petr z odboru kultury svitavské radnice. Kolář zašel se zástupci hasičů za lidmi, kteří v blízkosti zahrady bydlí. Podle Jiřího Petra v podstatě všichni pochopili, že se mladí chtějí občas někde pobavit. „Pouze jeden člověk výrazně protestoval. Pak jsme zjistili, že bydlí na vzdálenějším sídlišti a o víkendech nebývá doma,“ dodal Jiří Petr.

Hudba ze zahrady

Zahrada vznikla v době, kdy tu ještě nebylo sídliště. Okrajová část města se však zalidnila. Většina dotázaných lidí, kteří žijí v těsné blízkosti areálu, proti hudbě nic nenamítají. „Hudba mi nevadí. Právě naopak. Líbí se mi,“ řekl Michal Krumpl. „Zahrada je nahoře, ti mladí chodí vrchem. Je to věčná bolest. Ti, co bydlí hned vedle nebo tam mají zahrady, tak jim to asi vadí. Mně osobně ne. Já jsem si na to zvykl. Taky jsem byl mladý. Tomu se nezabrání, děcka někam chodit musí,“ podotkl Jaroslav Fuks, který bydlí u silnice pod zahradou.

Lidé vidí problém především ve výtržnostech a v nepořádku, který působí mladí lidé po skončení akce. Monika Sajdlová s přítelem se vyjádřila podobně: „Hudba v bytě slyšet není. Ale když chodí domů, tak dělají nepořádek. Řvou, budí nám tím děti. Na silnici rozbíjejí lahve. Když jezdíme autem, musíme dávat pozor na střepy.“

Výtržnosti a policie

Zástupce starší generace vidí zábavy na zahradě jako zlo. „Předchozí léta byla hrozná. Teď je ta muzika trochu tišší, ale stejně mi to vadí. A nejhorší jsou ty bubny. Ti mladí jsou neukáznění. Když jsou opilí, tak dělají nepořádek. Přeskakují mi tu branku, zničili mi plot. Kálí kolem dokola. Hluk z dráhy a ze silnice mi tolik nevadí,“ stěžoval si Josef Novotný z domu vedle zahrady. Co by situaci vyřešilo? Stačilo by, kdyby se účastníci usměrnili.

Policisté nemohou vychovávat, ale reagují na všechna oznámení. „Máme jednu hlídku a kontroly provádíme v celém městě. Městská policie vnímá i zábavy na lánské zahradě. V každém případě prověřujeme všechny stížnosti, které se týkají pořádku a oznámení poškozování majetku,“ vysvětlil velitel svitavské městské policie Karel Čupr. Jako příklad může posloužit případ, ke kterému došlo na začátku června. Událost může, ale nemusí souviset se zábavou na zahradě. Ten den zhruba tři hodiny po půlnoci vyjížděla hlídka na ulici Antonína Slavíčka. Dva mladíci kopali do plastové popelnice. Strážníci je zadrželi. Hoši se přiznali. Popelnici vrátili na místo. Bloková pokuta je ale neminula.

V létě se na zahradě v Lánech jednou za dva týdny vystřídá Vítání prázdnin s diskotékou nebo Benátskou nocí. Podle správce zahrady Pavla Vlasáka provozovatel plánuje i folková a country odpoledne.