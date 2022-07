V Jevíčku nemají klasické koupaliště s modrými bazény a ani voda není na Žlíbkách vždy křišťálová. „Žlíbka jsou srdcovka, jezdíme sem odmala. Někdy je ta voda ale dost kalná,“ řekla Jana Dvořáková. To se má do budoucna změnit. Město hledá vhodný zdroj vody pro přírodní koupaliště. „Musíme ale řešit komplikace s umístěním studny, která měla napájet Žlíbka. Ta byla blízko hráze, což není možné kvůli statice, proto vybíráme nové místo pro studnu nebo vrt,“ vysvětlil starosta Jevíčka Dušan Pávek. Nyní jsou Žlíbka napájená z potoka, ze zanesené nádrže. To není ideální, protože voda je pak plná kalů a sedimentů, které se usazují na dně a víří se ve vodě.