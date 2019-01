Jarošov - Rodiče z Litomyšle, kterým nevzali dítě do školky ve městě, nemusí být smutní.

Řešení jim totiž nabízí Mateřská škola v Jarošově. „Školka prošla v letošním školním roce rekonstrukcí. Nabízíme proto dětem nové prostředí s novým vybavením. Kromě toho poskytujeme dětem doprovod zaměstnanců z Litomyšle do Jarošova a zpět při cestě linkovými autobusy," sdělila Blanka Vávrová z jarošovské školky. Obec se navíc nachází v blízkosti přírodní rezervace Toulovcovy maštale, takže děti chodí na procházky do přírody. „Mají také možnost naučit se hrát na flétnu. Výhodou je bezesporu také vaření bezlepkové diety," dodala Blanka Vávrová. Již v pondělí se tady uskuteční zápis, a to od třinácti do šestnácti hodin. Zájemci ale mohou mateřskou školu navštívit i v jiné pracovní dny a seznámit se s jejím prostředím.

(jik)