Pětadevadesátiletá Jarmila Halbrštátová-Kaplanová přežila sovětský gulag a v československých vojenských jednotkách se během 2. světové války zapojila do bojů na východní frontě. Zastupitelstvo města ocenilo její zásluhy a schválilo udělení čestného občanství.

Pětadevadesátiletá Jarmila Halbrštátová-Kaplanová je čestnou občankou Moravské Třebové. | Foto: Archiv města

„Během vojenských operací prokázala mimořádnou statečnost a zachránila život stovkám raněných Čechoslováků. Svými osudy i životním postojem je inspirací pro všechny ostatní a přispívá tak k šíření dobrého jména Moravské Třebové,“ uvedl starosta Tomáš Kolkop. Jarmila Halbrštátová, rozená Kaplanová, se narodila v roce 1924 na Orlickoústecku. Ve 30. letech rodiče odjeli za prací do Sovětského svazu a Jarmila je později následovala. Zde byla po německém útoku v červnu 1941 jako občanka nepřátelského státu zatčena sovětskou policií a intervenována do gulagu. „Seděli jsme ve sklepě mezi lidmi, kteří zabíjeli, kradli. Byla to hrůza. Mně bylo sedmnáct,“ vzpomínala.