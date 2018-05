Janov žádá snížení rychlosti, řidiči ohrožují děti a koně

Janov - Policie na objízdné trase zvýšila počet kontrol.

Jsou tam domy a stáje, ale značka obce je až o kus dál. Lidé na okraji Janova řeší problémy s rychle jedoucími řidiči. „Lidi tady jezdí běžně stovkou. Máme s tím problém, protože přes silnici vodíme koně a jezdí sem dost dětí. Pomohlo by nám snížení rychlosti,“ řekla Petra Pucherová ze Stáje Pucher, kde jezdí na koních už děti od dvou let.



Jízdárna je hned u silnice, ale ještě tady není vyznačená vesnice. Ta začíná až za zatáčkou. Nyní se řidiči vyhýbají I/35, kde se opravuje úsek u Janova, a cestu si krátí přes Strakov a Janov.



„Policie na objízdné trase zvýšila kontroly,“ uvedl policejní mluvčí Ondřej Zeman. Pucherovi navíc vyrobili z papíru a židličky provizorní dopravní značku a intenzivně jednají o snížení rychlosti v úseku okolo stáje. Mají šanci, že uspějí.



„Prosíme řidiče, kteří si krátí cestu přes Strakov a Janov, aby byli pozorní a ohleduplní. Je zde jízdárna pro koně, kde se denně pohybují desítky malých dětí i dětí s handicapem, vozíčkáři. Děti zde přecházejí silnici, handicapované děti musí nasedat na koně z rampy na jízdárně a pak opětovně přecházejí silnici na koni. Díky rychlým řidičům tady vznikl nebezpečný a nepřehledný prostor pro rodiny s dětmi, školky, koně,“ vysvětlila Petra Pucherová s tím, že na školkové výlety očekávají okolo pěti stovek dětí.



Situací se už zabývá obec i odbor dopravy Městského úřadu v Litomyšli. O změně dopravního značení rozhodnou možná ještě tento týden.



Posun cedule s názvem obce je nemožný. „Posun cedule je složitý, tam musí být aspoň pět čísel popisných za značkou. Když jich je méně, tak to nelze. Podobný případ řešíme v Luži,“ podotkl krajský radní pro dopravu Michal Kortyš.



Reálné je ovšem snížení rychlosti v daném úseku. Tím se už delší dobu zabývá obec Janov. „Záležitost řešíme, protože nám není lhostejná bezpečnost lidí, kteří u silnice bydlí, a těch, kteří se po komunikaci pohybují. Žádali jsme o uzavřený úsek cedulemi obec Janov. To ale v tomto případě není možné, proto jsme jednali o dopravním značení se sníženou rychlostí, a to na 50 nebo 60 kilometrů v hodině, to nám také neprošlo. Výsledná jednání skončila na osazení dopravního značení, kde bude rychlost omezena na 70 kilometrů. Čekáme ještě na písemně rozhodnutí policie,“ sdělil janovský starosta Miloš Štika. Radní Kortyš ale navrhuje snížení rychlosti na 40 a navíc značku Pozor děti.



Největší provoz



Jenže v úseku je nutné řešit omezení rychlosti hned, protože právě v době oprav pětatřicítky je v obcích největší provoz. „Pokud hrozí nebezpečí z prodlení, může silniční správní úřad stanovit omezení rychlosti bez projednání s dotčenými orgány, tedy i bez policie a bez předchozího řízení o návrhu opatření obecné povahy,“ řekl Lutobor Lipan z krajského úřadu v Pardubicích.



Petra Pucherová se proto obrátila na Městský úřad v Litomyšli, na odbor dopravy. Věří, že jednání, které se uskuteční ve středu, dopadne kladně a papírovou značku nahradí opravdová. „Opatření je v úseku potřeba. Zásadní slovo v dopravním značení má dopravní inspektorát policie Svitavy, se kterým to musíme projednat,“ dodal mluvčí litomyšlské radnice Michele Vojáček.