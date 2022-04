Další články z Janova najdete ZDE

Cyklostezku využijí cyklisti i chodci. V polovině září se tak zřejmě přesunou ze silnice na cyklostezku. "Jednak tam auta lítají rychle a navíc, když se stane na pětatřicítce mezi Janovem a Litomyšlí jakákoliv nehoda, tak auta jezdí přes Strakov. Jde nám o bezpečnost místních lidí i cyklistů," podotýká Jiskra.

Stavba cyklostezky za 14,5 milionu korun už začala. Na realizaci se podílí obě sousední vesnice, z toho dvě třetiny nákladů jdou za Janovem. Obce ale získaly na cyklostezku dotaci, která pokryje 85 procent nákladů.

Cyklostezku místní lidé vítají, ale některým vadí, že jí musely ustoupit stromy. A ne zrovna málo. "Vůbec mi přijde, že se v Janově hodně kácí a je to škoda," míní Pavel z Janova.

I na zeleň ale vedení Janova myslí a ujišťuje, že zbytečně se rozhodně nekácí. "Až se cyklostezka dodělá, vysadíme kolem ní stromy a keře, které jsme částečně vykáceli. Navíc jsme asi 50 stromů přesadili jinam," dodává Jiskra.

V budoucnu by mohla vzniknout také cyklostezka z Litomyšle do Strakova. "Současně plánujeme opravit obecní komunikaci ve směru do Čisté, kde mají chodník v korunách stromů. Vznikl by tak pěkný okruh Litomyšl, Čistá, Janov a Strakov a odtud se dá lesem dostat na Kozlov nebo Opatov. Snažíme se využít místních komunikací," uzavírá starosta.