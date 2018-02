Jan Jukl ve volbě předsedy ČSSD neuspěl

Polička – Jedním z kandidátů na nového předsedu České strany sociálně demokratické, kterého v neděli vybírali delegáti sjezdu v Hradci Králové, byl i osmatřicetiletý Jan Jukl, ředitel Městské knihovny v Poličce a zastupitel města.

Jan JuklFoto: facebook

„Ke kandidatuře mě vedlo podezření, které se potvrdilo, že mezi viditelnými kandidáty nebude nikdo, kdo bude volat po opravdu radikální modernizaci ČSSD,“ říká Jan Jukl.



„Strana by měla udělat to, co řekla hned po prohraných volbách a co od ní očekávala naprostá většina občanů, nejen její voliči, dát se dohromady v opozici. Nelegitimizovat vládu Andreje Babiše. Pokud do vlády půjde, hrozí jí, že se stane Kosteleckými uzeninami české politiky,“ pokračuje Jan Jukl.



„Bylo zřetelné, že volba je zinscenovaná, takhle to mělo dopadnout. Jsem přesvědčený, že to bylo předem naplánované divadlo. V současné situaci, to o moc lépe dopadnout nemohlo. Jenom jsme trnuli hrůzou, aby se předsedou nestal Jiří Zimola,“ popisuje dojmy z volby Jan Jukl.