Svitavy - Malý Jakub trpí alergií na některé potraviny a má nařízenou bezlepkovou dietu.

Ilustrační foto. | Foto: Josef Böhm

Vloni skončil ve svitavské nemocnici. Jeho rodiče ale byli přístupem zdravotnického personálu šokováni. Jídlo museli synovi nosit z domova. Na případ jsme upozornili ve Svitavském deníku. Letos byl Jakub hospitalizovaný znovu. Tentokrát ale už bylo podle maminky Romany Svobodové všechno v pořádku. Sestřičky veškerou stravu zajistily.

Vloni dostával malý Kuba v nemocnici pouze přesnídávky a mixované brambory. Rodiče si na přístup stěžovali. Vedení nemocnice tehdy přiznalo svoji chybu. „Uznáváme, že i přes okamžité zajištění bezlepkové stravy dietní sestrou, došlo k opomenutí a strava neodpovídala zcela dietnímu omezení,“ uvedla před rokem Markéta Nemšovská, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči ve svitavské nemocnici. Vedení nemocnice slíbilo, že se budou intenzivně zabývat způsobem hlášení zvláštních diet, aby nedocházelo k problémům. A svůj závazek splnili.

Jakub musel zase do nemocnice. „Dlouho jsem váhala, ale nakonec jsem si vybrala znovu Svitavy. Říkala jsem si, že se to třeba změnilo tím, že jsem se ozvala a nenechala si to jen pro sebe. A byla jsem velice mile překvapena. Fungovalo to tam jako v Litomyšli a Hradci Králové, kde jsme letos také leželi. Dietní sestra přišla, sepsala jídelníček a poradila se, co má malý rád. Opravdu se to tam o sto procent změnilo k lepšímu,“ říká Romana Svobodová z Poličky. Za změnu žena personál nemocnice chválí. Nyní už ví, že se na ně může zase obrátit, až bude malý Jakub nemocný.

Lidé s bezlepkovou dietou nesmí jíst potraviny s obsahem pšenice, žita, ječmenu a ovsu. Naopak jim odborníci doporučují rýži, kukuřici, pohanku, mléčné výrobky, luštěniny nebo zeleninu a ovoce.