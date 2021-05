„Děti se budou muset o vše starat, samy si uklízet, mají služby na podlahy nebo mytí nádobí. Prostě jako v běžné domácnosti, kde je více dětí,“ vysvětluje jedna z tet Renata Kozlovská. Současná budova dětského domova původně sloužila jako sirotčinec.

„Původní prostory jsou dnes už nevyhovující. Nechceme, aby děti měly pocit, že žijí v ústavu. Snažíme se, aby to co nejvíce vypadalo jako u někoho doma a ne v instituci,“ říká ředitel domova Libor Širůček. V přízemí opraveného objektu se nachází kromě obývacího pokoje a kuchyně také pokoj pro dvě menší holčičky. Další dva pokoje jsou v patře, kde je i sociální zařízení.

„Přestavbu financoval Pardubický kraj. Vešli jsme se do tří milionů korun,“ dodává Širůček. V Dětském domově v Moravské Třebové žije nyní osmnáct dětí, a to v hlavní budově a ještě v jednom bytě na náměstí. Do nového domečku se šestice dětí přestěhuje na svůj svátek, tedy 1. června.

(ik, ap)