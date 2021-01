I přes nutné škrty v rozpočtu města Litomyšl se na rok 2021 plánuje či přesunuje řada velkých investičních akcí. Tou největší bude rozšíření sběrného dvoru, které se připravuje již několik let.

Ilustrační foto | Foto: Archiv města

Kvůli koronakrizi muselo dojít k odložení na rok 2021 a letos by mělo dojít k dokončení projektu za 27 milionů korun, na který město získalo dotaci 20 milionů ze Státního fondu životního prostředí. Díky rekonstrukci dojde k rozšíření stávající nedostatečné kapacity sběrného dvoru a modernizaci vybavení. Pro občany to znamená snazší a pohodlnější možnost jak se ekologicky zbavit nepotřebných věcí

Letos by se také měla dokončit probíhající výstavba sociálního bydlení na Zahájské ulici. To se staví kvůli tomu, že má město ze zákona povinnost nabízet přístřeší občanům v nouzi, jako jsou například matky samoživitelky či osoby, které kvůli finanční tísni přišly o bydlení. Stát na tento záměr vypsal dotace a této finanční podpory při stavbě využívá i Litomyšl, město získalo desetimilionovou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, celkem má výstavba stát 15 milionů korun.