Polička - Vojtěch Klein z Poličky hodně cestuje a nyní vydal knihu o své cestě do Ameriky. Dozvíte se, jaká dobrodružství za oceánem zažil od příletu až po šestitýdenní karavanový road trip po západu USA.

Jak Vojta z Poličky dobyl Ameriku, to si přečtěte. | Foto: archiv

„Jak se do mě na Floridě zamiloval Filipínec Ruda ještě menšího vzrůstu, než jsem já. Dozvíte se taky, jak se s týden starým lístkem na Islanders dostat do VIP salonku při NHL zápase New York Rangers. Proč mi Jakub Voráček daroval dva puky, proč přijel Jirka Mádl se skupinou Kryštof právě za mnou, jak jsem dostal k narozeninám od Měšťanského pivovaru basu piv, kterou jsem následně vypil s kamarády na Times Square, a nebo jak si v San Franciscu vypůjčit rodinný karavan pro devět lidí od mexického drogového kartelu za polovinu ceny,“ přibližuje Vojtěch Klein, který aktuálně pobývá na Novém Zélandu.

Jeho knihu Jak jsem dobyl Ameriku seženou zájemci v knihkupectví a v knihovně v Poličce.