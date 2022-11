Tam chce město vybojovat co možná nejnižší ceny plynu i elektrické energie. Starosta přiznává, že pro ně není scénář moc příznivý. „V současné době platíme asi 30 milionů korun ročně za energie, v létě jsme se báli, že bychom se od příštího roku mohli dostat až na 130 milionů. Nyní to vychází, že bychom se mohli pohybovat mezi 60 a 70 miliony korun. Stoprocentní nárůst, je to hodně,“ dodal Šimek.

Hendikepovaná Eliška potřebuje nový pokojík. Hudba jí pomáhá sen splnit

I proto ve městě připravují celou řadu úsporných opatření. Ještě do konce roku vymění ve všech základních školách svítidla, všude musí být LED. Vyměnit světla už technici stihli v centru Fabrika. „Je to velká investice, ale vyplatí se nám, úspora činí zhruba padesát procent,“ podotkl starosta.

Omezí veřejné osvětlení

Do konce roku chystají regulaci veřejného osvětlení. „Snížíme svítivost v ulicích. Dalším krokem je získání dotace na výměnu výbojových svítidel, zbývá nám jich ještě zhruba 800 až 900. A také sportovní hala, kde je potřeba hodně světla, a to nejen když se tam hrají mistrovská utkání,“ uvedl místostarosta Pavel Čížek.

Nyní město pracuje na dokumentaci pro výměnu světel a nebude to nic levného. „Výměna svítidel ve sportovní hale vyjde na 3,5 milionu korun. Osvětlení v hale je specifické. Na volejbalové a florbalové zápasy je jiný počet lumenů než na basketbal. Je tam jasně daný předpis. Nechceme být jako jiná města, že postaví halu, udělají o metr nižší střechu a pak nemohou hrát některá utkání. Aby se u nás mohly hrát zápasy vyššího formátu, to je o milion dražší, než kdybychom tam dali nějaké základní svítidlo,“ řekl Šimek.

Mezi velké žrouty elektřiny patří i zimní stadion v Moravské Třebové. I tady šetří. „Staré výbojky jsme nahradili moderním LED osvětlením, které nabízí lepší světelné spektrum, možnost regulace intenzity osvětlení a především snížení nákladů díky čtyřikrát menší spotřebě elektrické energie," sdělil mluvčí Moravské Třebové Jonáš Krummer. Při současných cenách elektřiny je návratnost investice plánována na období čtyř let.

Medaile pro černého partyzána. Prezident ocenil Josefa Serinka ze Svitav

Ceny plynu a elektřiny pořádně zamávají rozpočty měst. Ve Svitavách jsou v současné době stále dvě školy, kde se topí uhlím. V mateřské škole na Zámečku a ve škole v Lačnově ještě pořád školník přikládá do kotle uhlí. „I uhlí se v současné době soutěží na burze,“ podotkl Čížek. Kotelny zřejmě ještě nějakou dobu vydrží, ale i tak školy čeká proměna. V Lačnově začnou zvenčí, a to zateplením celé budovy, aby teplo zbytečně neunikalo ven.