Jak se žilo v Československu: Koruna

Koruna – Až pojedete vlakem po hlavní železniční trati z Prahy do Olomouce, těsně před tím, než vlak nedaleko Krasíkova vjede do potemnělého tunelu, mimochodem jednoho z devíti nejdelších železničních tunelů u nás, můžete na ostrohu obtékaném ze tří stran řekou Moravskou Sázavou krátce zahlédnout ruiny někdejšího nejstaršího moravského kláštera řádu augustiniánů poustevníků.

Koruna.Foto: Schönhengster Heimatbund

Ze skromného konventu se do dnešních dnů dochovalo pouze torzo klášterního kostela. Ani po sedmi stoletích od vzniku však místo neztratilo duchovní náboj. Klášter připomínající se v listinách jako Koruna Panny Marie dal později pojmenování dnešní osadě. Pahorek s ruinou patří ke katastru nedalekého Třebařova.

