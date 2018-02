Jak se žilo v Československu: Hřebeč

Hřebeč – Řidiči, kteří projíždějí po silnici I/35 mezi Svitavami a Moravskou Třebovou, si před vjezdem do tunelu nemůžou nevšimnout zdaleka viditelné pseudogotické kaple přímo nad tělesem tunelu. Podle pověsti stával v těchto místech ve středověku kostel.

Dobové fotky ukazují, jak se žilo ve městech a obcích regionu za Československa. Unikátní seriál ve vašem Deníku najdete každý pátek.Foto: Deník

Nejstarší pozůstatky lidského osídlení však představují zbytky hrádku, který byl vybudován na přelomu 70. a 80. let 13. století. Dnešní osada Hřebeč (něm. Schönhengst) byla založena až v roce 1620 z popudu hraběnky Polyxeny z Lobkovic.



Kaple v pseudogotickém slohu, nesoucí patrocinium sv. Josefa, byla vystavěna na přelomu 60. a 70. let 19. století. Nedaleko kaple už tehdy stával hostinec, jehož pojmenování se s dobou a majiteli měnilo.

O seriálu Jak jsme žili v ČeskoslovenskuV pátek se v Pardubickém deníku v seriálu Jak jsme žili v Československu o Dašicích dozvíte více, zjistíte třeba i to, při které příležitosti házeli zdejší obyvatelé rakev do řeky Loučné.



Události v letech 1918, 1938, 1948 či 1968 patří k významným milníkům naší historie. Od vzniku republiky tomu bude v říjnu 2018 přesně 100 let. Seriál Jak jsme žili v Československu čtenářům prostřednictvím historických fotografií z let 1918 až 1992 připomene, jak žili a jak prožívali důležité mezníky obyvatelé v městech a obcích. Seriál najdete každý pátek na stránkách Svitavského deníku.



Máte v archivu také zajímavé snímky z vaší obce? Napište nám na email jiri.smeral@denik.cz