Jak se žilo: Městečko Trnávka

Městečko Trnávka – Dominantou obce, která je po staletí přirozeným centrem oblasti mezi severně ležícím, do roku 1945 německým Moravskotřebovskem a jižně položenou Malou Hanou, je romantická zřícenina hradu Cimburku. Ke hradu se váže i několik pověstí, z nichž jedna vypráví o tajemném pokladu templářů.

Městečko Trnávka.Foto: Schönhengster Heimatbund

Souvislost s dějinami rytířského řádu sice prokázána není, poklad, který obsahoval brakteáty, moravské denáry a rakouské feniky, se ale na hradě opravdu našel. Více než tři tisíce mincí. Pod hradem vyrostlo městečko, které dodnes zanechalo vzpomínku v pojmenování obce. Duchovní spojnicí obou částí Trnávky, starší vsi i městečka pod hradem, je dodnes kostel sv. Jakuba.

