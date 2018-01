Jak probíhaly prezidentské volby na Svitavsku před pěti lety? Kraloval Zeman

Svitavsko – Pět let uplynulo a prezidentské volby jsou tady. V pátek dvě hodiny po poledni se otevřely desítky volebních místnosti i na Svitavsku. Teprve podruhé v novodobé historii volí lidé hlavu státu přímo. A jaké to bylo poprvé?

Volební štáb Miloše Zemana při prvním kole prezidentských volebFoto: Deník / Janda Jiří

Z prvního kola, kterého se na Svitavsku zúčastnilo 63 procent voličů, postoupili do kola druhého současný prezident Miloš Zeman a poslanec Karel Schwarzenberg. Vítězství Miloše Zemana ve druhém kole bylo, při téměř stejné volební účasti, na Svitavsku zcela jednoznačné. Své hlasy mu odevzdalo dvaašedesát procent voličů.



Pro současného prezidenta, podle vlastního vyjádření před druhým kolem, hlasoval i kastelán hradu Svojanova Miloš Dempír. „Svůj hlas dávám Miloši Zemanovi. Rozhodující pro mne byly jeho výsledky i zkušenosti z dob minulých. Myslím si, že je to čestný člověk, který umí držet své slovo,“ řekl Miloš Dempír v anketě Deníku.



Prezidentské volby před pěti lety provázela poměrně vysoká voličská účast. „Jsem v komisi minimálně deset let. Nepamatuji si, že by byla někdy tak vysoká účast jako při letošních prezidentských volbách. Jsem překvapená. Jak jsme dnes otevřeli, tak lidé nepřetržitě přicházejí,“ svěřila se místopředsedkyně komise, která zasedala v jídelně ČSAD ve svitavské Tovární ulici, Ludmila Šmídová. Během první půlhodiny zde do volební urny při druhém kole vhodilo hlasovací lístky kolem sedmdesáti voličů.



Nově zvolený prezident se lidem, které Deník oslovil v povolební anketě, většinou líbil. „Miloše Zemana jsem volil. Doufám, že přinese našemu státu pozitivní změny. Věřím mu,“ uvedl třiačtyřicetiletý řidič ze Svitav. „Jsem spokojený. Je to levicový kandidát, samostatná osobnost,“ přidal se šestatřicetiletý podnikatel z Moravské Třebové. Ale ne všem se však nový prezident zamlouval. „Nejsem spokojená, ani jsem nebyla u voleb,“ řekla třiapadesátiletá nezaměstnaná žena z Hradce nad Svitavou.