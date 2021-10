„Nezbývá mi nic jiného než pogratulovat kolegům, kteří vyhráli. Je to pro nás výzva, že bychom měli pracovat víc. Příští rok nás čekají komunální volby, tak uvidíme…,“ nechal se ve štábu slyšet pardubický předseda ANO a starosta pátého městského obvodu Jiří Rejda.

ANO ale podle něj nepropadlo. „Vítězné SPOLU je slepenec tří stran, uvidíme, jestli budou soudržní i po volbách,“ dodal Rejda.

Agresivní volební kampaň, kterou hnutí premiéra Andreje Babiše uplatňovalo především vůči Pirátům, mu nakonec vítězství ve volbách nezajistila. „Mrzí mě průběh kampaně, nejen té „aňácké“. Bylo to takové smutné, já mám rád pozitivní kampaně, když se lidi baví o programu. Hejtovat umí každý, ale jde o to mít nějakou vizi,“ poznamenal Rejda.

Opozice hnutí ANO kritizovala především za nezvládnutí covidové pandemie, v posledním týdnu do kampaně zasáhla také kauza Pandora Papers. „Jestli za naši prohru může covid nebo jiné věci, to už teď nemá cenu řešit. Jde o to kouknout se do budoucna a dělat dál svoji práci,“ podotkl pardubický předseda ANO.