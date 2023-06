/FOTO, VIDEO/ Obří jeřáby, desítky dělníků a tisíce sgrafit na restaurování. Rekonstrukce renesančního zámku v Litomyšli je v plném proudu. „Hodně práce, málo času,“ říká stavbyvedoucí Jiří Jureček. První část má být hotová do konce letošního roku. Oprava za více než půl miliardy je přitom náročná. Řemeslníky trápí dřevomorka a těžká je i plechařina. „Stíháme,“ ujišťují však dělníci.

Rekonstrukce zámku v Litomyšli. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková

Zatímco na nádvoří zámku v Litomyšli korzují turisté, kousek vedle stojí velký jeřáb a dělníci opravují střechu. Rekonstrukce památky, která je zapsaná na seznamu UNESCO, začala letos v zimě. Jenže zatímco sgrafita budou restaurátoři obnovovat až do roku 2027, první část oprav financovaná evropskou dotací musí být hotová ještě letos.

„Došlo k razantním úpravám harmonogramu oprav, aby byly prioritně dokončeny práce podléhající pravidlům tohoto dotačního titulu. Jde zejména o střechy a interiéry druhého patra. Termín dokončení je v prosinci,“ vysvětluje kastelán zámku Petr Weiss.

Stavební firma Gardenline má s obnovou památek zkušenosti, přesto je zámek v Litomyšli těžký oříšek.

Psali jsme:

Oprava zámku v Litomyšli začala. Omezení pocítí turisté, svatebčané i Smetanka

„Na památkách se pohybujeme, ale tahle zakázka je specifická. Hodně práce a málo času. Termíny stíháme. Nejtěžší jsou přesuny, proto tady máme dva stavební jeřáby,“ dodává stavbyvedoucí Jureček. Renesanční zámek navržený do českých podmínek je podle stavařů nevhodný. „To jsou samá úžlabí, nároží, kritické detaily. Ta plechařina a pokrývačina je velice těžká. Zkrátka italská vilka v českých podmínkách,“ podotýká Jureček.

Zámecké schodiště je zakryté dřevěnými deskami, stěny otlučené a místy vylezly červené nápisy. „To je ukázka dobového vandalismu, jde o nápisy rudkou, což byla jakási hlinka. Může to být barokní i starší,“ ukazuje kastelán na popsané zdi. Nápisy se objevují na stěnách celou cestu až nahoru ke krovům.

Festival Smetanova Litomyšl se ze zámku přestěhuje do haly a na plovárnu

Střecha je částečná odkrytá, tesaři protézují poškozené trámy, současně vyměňují latě. Za nimi jdou pokrývači, kteří pokládají úplně novou střešní krytinu.

„Stavba se rozjela najednou, děláme kompletní kontrolu a opravu krovů. Kde se ukáže defekt nebo napadení dřevomorkou, tak se musí trám vyříznout, vyprotézovat. Mění se střešní latě, krytina bude celá nová. Budou se restaurovat veškeré omítky i na štítech a kamenické prvky, jako jsou pískovcové čučky,“ přibližuje dění na zámku kastelán.

Do práce se pustili i restaurátoři, kteří v současné době obnovují sgrafita na renesančních komínech. V havarijním stavu však byla zejména střecha zámku.

Zakleté evropské miliony pro zámek v Litomyšli. Rekonstrukce bude úsporná

„Největší problém je rozhodně střecha. To už byla oprava za pět minut dvanáct. Na několika místech při okrajích střech neustále zatékalo, při poslední rekonstrukci bylo špatně udělané oplechování, takže jsme tady měli vaničky a kbelíky při každém dešti,“ popisuje Weiss.

Střecha zámku byla v tak špatném stavu, že dokonce na půdě zámku vznikla provizorní střecha nad střechou a extra krov nad problémovými částmi a na jiném místě konstrukce z igelitu, aby do památky nezatékalo. Střešní krytina bude celá nová, ale část historických tašek zůstane na zámku a vytvoří z ní ukázkový vzorník. Návštěvníci uvidí tašky zhruba z 19. století při mimořádných prohlídkách.

Zdroj: Deník/ Iveta Nádvorníková

Na velkou rekonstrukci čekal litomyšlský zámek roky.

„Máme tady italskou architekturu v Čechách. Ta úžlabí jsou problémová už dlouho. Podle mě jim sem muselo zatékat už na začátku,“ domnívá se Weiss. Práce na zámku odhalily i několik nešvarů z minulých rekonstrukcí. Dělníci tak odstraňují i nevhodné zásahy z minulého století. Jenže právě ty způsobily velké problémy.

Zámek v Litomyšli je cennou ukázkou úpravy italského renesančního paláce pro podmínky zaalpských zemí. Postavit ho dal v 60. až 80. letech 16. století Vratislav z Pernštejna jako dar pro manželku Marii Manrique de Lara. Pernštejnské renesanční sídlo doplnily v 17. a 18. století barokní úpravy provedené dalšími majiteli, Trauttmansdorffy a Waldstein-Wartenbergy, za účasti předních barokních umělců. Unikátem je dochované zámecké rodinné divadlo z roku 1797. Na seznam UNESCO byl zámek v Litomyšli zapsán v roce 1999.

„Zalili podlahy betonem, takže to nedýchalo, voda kondenzovala a to bylo dobré prostředí pro dřevomorku. Beton tady sice částečně zůstane, ale tam kde byly napadené trámy, uděláme kolem nich drážky, aby to větralo. Kde se našla ložiska dřevomorky, tak se muselo udělat větší odkrytí. Jde o zásadní část rekonstrukce,“ přibližuje postup kastelán.

Rekonstrukce renesančního zámku v Litomyšli je v plném proudu.Zdroj: Jiří Jureček (Gardenline)

Časově práce pokračují podle plánu, ale dřevomorka je podle kastelána velký problém a nelze nic ošidit. „Musí se ošetřit, to má přednost před vším,“ uzavírá Weiss.

Národní památkový ústav získal na rekonstrukci zámku v Litomyšli evropskou dotaci ve výši zhruba 244 milionů korun. Druhou část oprav pokryje státní dotace, která činí 425 milionů korun. Výběrové řízení na rekonstrukci zámku se kvůli odvolání neúspěšné firmy protáhlo a oproti původním plánům zbylo na opravu jen deset měsíců. Práce financované státní dotací musí být hotové do roku 2027.

Oprava zámku v Litomyšli za 500 milionů ohrožena. Památkáři musí opakovat soutěž

Národní památkový ústav se na obnovu zámku v Litomyšli a sousedního Panského domu snažil sehnat evropské dotace už dvakrát. Bez úspěchu. Nevyšla ani spolupráce na velkém projektu s městem při obnově zámeckého návrší v letech 2007 až 2013. Původně mělo dojít s revitalizací souboru budov, parku a komunikací v okolí zámku i na rekonstrukci památky. Složitá jednání se státem o převodu zámku na město nakonec spojení obou revitalizací do jednoho projektu zabránila.