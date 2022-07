Současný primář svitavské interny Luděk Pavlů podal výpověď. Podle vedení krajských nemocnic to bylo z rodinných důvodů. Do funkce přitom nastoupil vloni v listopadu. Personální krize se tak prohlubuje.

„Oddělení nechce nikdo vést. Obavy má každý. Bez interny nemocnice nemůže fungovat, protože jde o klíčové oddělení. Strach mají logicky i starší lidé, kteří pomoc interny potřebují. Po Svitavách i nemocnici se už šíří zvěsti, že z interny bude oddělení následné péče,“ svěřil se s obavami Zdeněk Flídr ze Svitavska.

Krize na interně trvá už řadu měsíců a zatím to na zlepšení nevypadá. „Snažíme se dělat všechno pro to, abychom zachovali provoz obou interních oddělení ve svitavském okrese, tedy jak ve Svitavách, tak i v Litomyšli. Musíme však dodat, že ve srovnání s ostatními okresy Pardubického kraje je situace na Svitavsku jiná. Je to nejmenší a nejméně zalidněný okres a má dvě nemocnice s podobnou skladbou péče. Pacienti v okrese tak svou alternativu mají,“ sdělila mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Nedostatek lékařů ovšem nemocnice ve Svitavách řeší více než rok. „Jak moc ovlivní personální problémy provoz oddělení interny v budoucnu, nejsme schopni odhadnout,“ dodala Semrádová.

Jede v omezeném režimu

Oddělení přitom už delší dobu jede v omezeném režimu. „V některých dnech mimo běžnou pracovní dobu oddělení nepřijímá pacienty od záchranné služby. Situace už nějakou dobu trvá a stejně tak dlouho funguje to, že péči o tyto pacienty přebírají nemocnice v Litomyšli a Ústí nad Orlicí, které jsou v dostupné vzdálenosti,“ vysvětlila mluvčí.

S odchodem primáře nikdo nepočítal, naopak měl přinést stabilizaci. „Nyní stojíme opět na začátku. Nedomnívám se však, že v tomto směru šlo udělat něco lépe a bohužel ani jinak,“ podotkla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Určitou posilu ale nemocnice přece jen letos získala. „Do Svitav se nám letos podařilo získat lékaře z Ukrajiny. Bohužel doba, kdy budou moci samostatně vykonávat lékařskou profesi, závisí na tom, jak rychle zvládnou splnit legislativní podmínky. V tuto chvíli mluvíme o nižších jednotkách let,“ uvedla Semrádová.

Pomocnou ruku nabídlo i město Svitavy. Ale možností, jak do problémů v krajském zařízení zasáhnout, moc nemá. „Pokud nemocnice sežene lékaře, automaticky mu nabídneme byt. Lékaři chybí i v nemocnici v Pardubicích, internisté jsou nedostatkové zboží,“ řekl starosta David Šimek.

Že interna dávno není královnou medicíny a lékaře netáhne, je celorepublikový problém. Nemocnicím tak nezbývá nic jiného než nabízet statisícové náborové příspěvky a lákat lékaře jak na vysoké finanční ohodnocení, tak i jiné pobídky. „Tím se ale roztáčí spirála požadavků a silného emočního pnutí nejen uvnitř, ale i vně jednotlivých zdravotnických zařízení,“ uzavřela Semrádová.

Chybějící internisty v nemocnicích v celé republice by měl řešit stát. Ministerstvo zdravotnictví se ale Deníku k problematice nevyjádřilo.