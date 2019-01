Litomyšl – Roky čekali pacienti i personál léčebny dlouhodobě nemocných v Litomyšli na důstojné prostředí. Dočkali se. V prosinci opustili historickou vilu Klára a nyní léčebna sídlí v areálu nemocnice, a to v budově interny.

Interna i léčebna má novou podobu | Foto: Nemocnice Pardubického kraje

O vilu má zájem město, ale kraj si ji prozatím nechává „v záloze“.

LDN se přestěhovala do opravené interny

Objekt interny z roku 1938 prošel po padesáti letech rozsáhlou rekonstrukcí. Nedala se v ní pořádně otevírat okna a kvůli chybějícímu zateplení byla i vysoce energeticky náročná. V současné době nabízí pacientům i personálu mnohem větší komfort. Obnova budovy vyšla na 33,6 milionu korun.

Původní plán opravit místo celé interny jen prostory vyčleněné pro léčebnu dlouhodobě nemocných vzal v průběhu příprav za své a kraj se nakonec rozhodl rekonstruovat celý pavilon.

„Přestěhováním léčebny došlo k zefektivnění péče a ke zpřístupnění hůře dostupné fyzioterapie. Můžeme také mluvit o úspoře finančních prostředků, které jsme vynakládali na převoz prádla, stravy a materiálu mezi vilou a nemocnicí,“ vysvětluje přínos Vladimír Ninger, člen představenstva Nemocnice Pardubického kraje.

Otázkou ale zůstává, co bude dál s vilou Klára naproti Klášterním zahradám.

Zájem o historickou vilu mají radní Litomyšle. Ale za korunu. Na to však hejtman kraje Martin Netolický odmítá kývnout.

„Vila je prázdná a bude prázdná. Je jen na kraji, jak se rozhodnou, co bude s budovou. Máme o ni zájem. Ale za korunu, protože budova vyžaduje obrovskou investici. Chceme tam do budoucna udržet sociální služby, zřejmě ve spolupráci se soukromým sektorem. V úvahu přichází nějaký investor, který by vilu opravil a provozoval, nabízel služby,“ říká starosta Litomyšle Daniel Brýdl. Vila je ovšem v žalostném stavu a je jasné, že cena rekonstrukce se bude šplhat do desítek milionů korun.

Vilu si kraj zatím ponechá jako zálohu

Vedení Pardubického kraje má ale důvody si vilu ponechat v současném stavu.

„Situace v oblasti zdravotnictví je totiž poměrně dynamická a nečekané problémy v jiné části kraje nás nutí vytvořit záložní prostor pro případ neočekávaných událostí například v nemocnici v Moravské Třebové. Do doby, než budeme mít realizovaný tento projekt, budeme záměrně držet objekt vily jako záložní variantu pro případ nutného přesunu některých pacientů. Předpokládám, že tuto zálohu budeme držet minimálně tři roky,“ sdělil minulý týden hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Budova LDN byla postavena v roce 1895 jako vila pana Sedláka v novorenesančním slohu. 11. srpna 1929, v den sv. Kláry, byla předána jako Domov svaté Kláry jménem Družiny sv. Kláry do správy řádu sv. Karla Boromejského. V roce 1949 se budova stala státním majetkem. Oddělení pro dlouhodobě nemocné zde vzniklo k 1. lednu 1974.